نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 الموافق 19 شعبان خصومات رمضان لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال الذي يضم عروض بنده اليوم والتي تحتوي علي جميع أنواع الأدوات والسلع التي لا تقبل المنافسة حيث تعد بنده وهايبر بنده هي افضل مقدمي العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية الرياض وجده وجميع المدن كما تحتوي علي الجوالات بمختلف أنواعها والشاشات التليفزيونية والأجهزة المنزلية التي يحتاج إليها كل منزل بتخفيضات لا تقب المنافسة علي الإطلاق في العرض الأسبوعي حيث تقدم عروض بنده تخفيضات تصل نصف الثمن.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي اقوي الخصومات علي جميع أنواع السلع الرمضانية والتي يحتاج إليها ي منزل لذالك هناك إقبال كبير علي هذه العروض الأسبوعية التي تقدمها متاجر وأسواق بنده كي يستفيدوا من هذه المنتجات ويوفروا المال نظرا لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة حيث أن عروض بنده تقدم في مجلتها الفواكه الطازجة والخضروات والمعلبات الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك أيضا بخصومات تصل إلى 50% وسوف نعرض لكم مجله العروض كي تتعرفوا علي المنتجات التي تحتاجونها وتستفيدوا منها.

مجله عروض بنده الثلاثاء 22 مارس

تشمل عروض بنده جميع أنواع الفواكه الطازجة حيث تقدم أرز سيلا الوليمة وأيضا دجاج فقيه بسعر 129.95 ريال سعودي وكريم كراميل مع طبقه كاراميل رياض فود بسعر 35.95 ريال سعودي وتفاح امبروسيا بسعر 5ز95 ريال سعودي ويوسفي مصري بسعر 3.95 ريال سعودي وعنب ابيض واسود إيطالي والليمون والجزر والخس الرومي والفاصوليا الخضراء وتفاح بسعر 6.95 ريال فقط .

تشمل عروض بنده جميع مشتقات الألبان والجبن كامل الدسم حيث تحتوي علي جبنه بيضاء البقرات الثلاث وجبن هايلاند وجبنه عكاوي أسترا وجبن قليل الدسم هايلاند مرتديلا مع زيتون تقدمها عروض بنده اليوم بسعر 29.95 ريال سعودي كما تضم أيضا في المجلة الأسبوعية مخلل خيار ومكدوس سوري ومربي فراولة بسعر10.95 ريال سعودي.

كما تحتوي عروض بنده جده علي اللحم المفروم الطازج والكفته البقري البرازيلي وروستو بقري برازيلي ولحم ضاني بعظم وكتف خروف نعيمي وحلاوه ساده وحلاوه بالشوكلاته الجميل بسعر 16.95 ريال سعودي فقط

كما تشمل ايضا خليط كيكبسعر 9.95 ريال سعودي وباكينغ باودر قليل الصوديوم وتونه خفيفه قودي ولحم تونا فطعه واحده في زيت عباد الشمس وشوربه الدجاج بالشعريه وطماطم مقشره كامله معلبه بسعر 9.95 ريال سعودي فقط ولفتره محدوده.

كانت هذه عروض بنده الثلثاء الموافق 19 شعبان 1443 والتي قد قدمناها لحضراتكم من خلال موقعنا كي تسفيدوا من تلك المنتجات الغذائيه والتي تحتوي علي سلع رمضان وجميع المشروبات وغيرها حيث تحتوي علي القهوه التركيه والمطحونه والقرفه والمكسرات حيث يستمر هذا العرض لفتره قصيره فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه المحدده داخل الاسواق.