شوف عروض بنده اليوم رمضان وعيد الأم الإثنين 14 مارس 2022 حتى نهاية الشهر

يكون سوق بنده من إحدى الأسواق التي تستمر لتقديم أكبر وأروع العروض معها الخصومات القوية والمذهلة للغاية، كما أن الهايبر يقوم هذه العروض والخصومات أما أن تكون كل يوم أو تكون بشكل أسبوعي، حيث أن الهايبر يشمل على أقوى وأكبر المجموعات والأعمال المهمة التي تتواجد بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وهذا لبناء وتشييد شركة تكون من أقوى وأنجح الشركات بين الشركات والمتاجر بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده اليوم على جميع المنتجات تصل ل 60% بمناسبة شهر رمضان الكريم

عروض بنده السعودية

خصومات بنده من أكبر الأسواق الشهيرة للغاية، حيث أن السوق يقوم بخدمة العديد من الزبائن الذين وصل عددهم لحوالي مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن الشركة تشتمل على سجل تجاري يعود إلى سنة 1978، وكذلك فإن سوق بنده يعد من إحدى الأسواق التي تختص بالتجزئة التي تعتبر من أكبر القطاعات المهمة بالمملكة العربية السعودية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الجبن نوعها فريكو يكون 42.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

خليط الزبدة الغير مملحة من النوع فونتا بيور مقدار كيلو جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

الخس الرومي المحلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

مقدار كيلو جرام من الليمون بغير بذر المحلي تكون بسعر 4.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من الفاصوليا الخضراء المحلي تكون بسعر 5.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

مانجو تيمور اليمنى مقدار كيلو جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأخيرة