نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم رمضان وعيد الأم الإثنين 14 مارس 2022 حتى نهاية الشهر في المقال التالي
يكون سوق بنده من إحدى الأسواق التي تستمر لتقديم أكبر وأروع العروض معها الخصومات القوية والمذهلة للغاية، كما أن الهايبر يقوم هذه العروض والخصومات أما أن تكون كل يوم أو تكون بشكل أسبوعي، حيث أن الهايبر يشمل على أقوى وأكبر المجموعات والأعمال المهمة التي تتواجد بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وهذا لبناء وتشييد شركة تكون من أقوى وأنجح الشركات بين الشركات والمتاجر بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده اليوم على جميع المنتجات تصل ل 60% بمناسبة شهر رمضان الكريم
عروض بنده السعودية
خصومات بنده من أكبر الأسواق الشهيرة للغاية، حيث أن السوق يقوم بخدمة العديد من الزبائن الذين وصل عددهم لحوالي مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن الشركة تشتمل على سجل تجاري يعود إلى سنة 1978، وكذلك فإن سوق بنده يعد من إحدى الأسواق التي تختص بالتجزئة التي تعتبر من أكبر القطاعات المهمة بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الجبن نوعها فريكو يكون 42.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
- خليط الزبدة الغير مملحة من النوع فونتا بيور مقدار كيلو جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- الخس الرومي المحلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الليمون بغير بذر المحلي تكون بسعر 4.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الفاصوليا الخضراء المحلي تكون بسعر 5.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- مانجو تيمور اليمنى مقدار كيلو جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
خصومات بنده الأخيرة
- كيلو جرام من التفاح جولدن روز تشيلي يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- اليوسفي المصري مقدار كيلو جرام تكون بسعر 3.95 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من المكرونة نوعها برفيتو عدد 4 حبات تكون بسعر 13.95 بدلًا من 23.80 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من سمك المكرونة يكون بسعر 6.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البرجر البرازيلي البقري يكون 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم رمضان وعيد الأم الإثنين 14 مارس 2022 حتى نهاية الشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.