نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو مستلزمات منزل وأجهزة عروض رمضان 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو saco على مستلزمات المنزل والأجهزة في إطار موسم التخفيضات السنوية من متجر ساكو ضمن فاعليات عروض رمضان 2022 في السعودية، يقدم المتجر أقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار مختلف أنواع لوازم المنزل من أدوات تنظيف ومساحات ووحدات للتخزين، إلى جانب عروض الأجهزة الكهربائية الصغيرة الخاصة بالمطبخ، والتي تسهل من إعداد الطعام، والأجهزة الكهربائية الكبيرة، والتي تجعل من أجواء المنزل أكثر راحة وترفيه، تتوفر العروض بجميع فروع ساكو المنتشرة بالمملكة السعودية، كما يمكنكم طلب العروض أون لاين من موقع ساكو الإلكتروني، والاستمتاع بخدمات التقسيط بدون فوائد من ساكو السعودية.

عروض ساكو مستلزمات منزل

أجدد خصومات ساكو السعودية على أسعار أجهزة منقي الهواء الفعالة، والتي انتشر استخدامها في المملكة السعودية وخاصةً في فصل الصيف، فهي تلطف من حدة الأجواء شديدة الحرارة، وتمنح المستخدم أجواء لطيفة رطبة، كما أنها تعمل لأكثر من غرض فمنها لترطيب الهواء فقط، ومنها لتنقية وتعقيم الهواء، كما يعرض متجر ساكو أجهزة المبخرة الكهربائية والتي تعمل على تعطير الأجواء المنزلية وتصلح للمساحات الكبيرة والصغيرة بأقل الأسعار.

منقي هواء 35 وات يغطي 12 متر مربع بسعر 329 ريال، و 50 وات يغطي 45-50 متر مربع بسعر 549 ريال.

عرض على منقي هواء برج بحجم صغير بسعر 369 ريال، حجم متوسط بسعر 499 ريال، حجم كبير + 2 فلتر بسعر 699 ريال.

ساكو عروض رمضان 2022

يعرض ساكو مجموعة متنوعة من أدوات التعقيم والتنظيف، التي دائمًا مع يحتاج إليها المنزل في مرحلة التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى أكثر المنتجات الفعالة في عملية التنظيف وإذابة الدهون، والتي تصلح للعديد من الأشياء منها الأسطح والمفروشات والأرضيات وغيرها، ويمكنك الاعتماد على الممسحة البخارية والتي تسهل من عمليات تنظيف الأسطح والأرضيات والتعقيم بفاعلية كبيرة، إلى جانب عروض حاويات القمامة العملية والتي لا غنى عنها في أي منزل.

بخاخ مزيل الدهون والبقع من جوف اوف 650 مل بسعر 35 ريال بدلًا من 47.75 ريال.

منظف مفروشات 473 مل بسعر 45 ريال بدلًا من 59.75 ريال.

ممسحة + بخاخ 2×1 من ماكس سيستم بسعر 125 ريال بدلًا من 149.75 ريال.

عصارة وممسحة أرضيات مزودة بدواسة بسعر 219 ريال بدلًا من 259.75 ريال.

ساكو أجهزة

مع اقتراب فصل الصيف وبداية موجات الطقس الحار على جميع أنحاء المملكة، يكثر الطلب على أجهزة التبريد والتكييف والمراوح، ولذلك يعرض ساكو عروض المراوح والمبردات الكهربائية بأقل الأسعار وخصومات كبيرة في عروض رمضان 1443 بالمملكة، حيث يوفر مراوح الطاولات، مراوح الجدران، مراوح عامودية، مبردات الهواء والتي تغطي مساحة 80 متر مربع.

مكيف صحراوي 53 لتر 165 وات يغطي مساحة 30 متر مربع بسعر 899 ريال بدلًا من 1099 ريال.

مبرد هواء 30 لتر بقوة 230 وات يعطي 25 متر مربع بسعر 799 ريال بدلًا من 849 ريال.

يضمن ساكو لجميع عملائه ضمان عامين على الأجهزة الكهربائية بمختلف الأنواع مع عام إضافي من المتجر، وبالتالي فهو يضمن لعملائه الجودة والأمان، إلى جانب توفير أفضل الحلول للحفاظ على المنزل والعيش في بيئة نظيفة وآمنة تناسب جميع الأفراد الكبار والصغار، تابعونا للمزيد من عروض السعودية في رمضان 2022.