نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رمضان.. اسهل واسرع طريقة لتنظيف شيش الشباك الخشب والشبابيك الالمونتال بدون تعب بفكرة عبقرية في المقال التالي
قبل رمضان.. اسهل واسرع طريقة لتنظيف شيش الشباك ، ولأن التقلبات الجوية هي أكثر الأشياء التي تعتبر مزعجة لبعض الأشخاص لهذا السبب يمكنه أيضا أن نتجنب هذه المشكلة ونقضي عليها نهائيا لانها تؤثر على النوافذ و جميع الشبابيك الخشب، التي تتواجد داخل المنزل وبالأخص المطبخ لان شيش الشباك إذا تعرض إلى الأتربة وبعد ذلك تساقط الأمطار عليها، سول يتسبب في خطوره كبيره لانها تجمع الاتربة، قد يؤثر على صحة جميع أفراد الأسرة ويؤثر على الطعام أثناء تحضيره، وللمحافظة أيضا على الشكل العام للشباك الخشب يمكننا أن نستعين ببعض الطرق البسيطة جدا وغير مكلفه والطبيعية من خلال هذا المقال.
قبل رمضان.. اسهل واسرع طريقة لتنظيف شيش الشباك
من الجدير بالذكر إذا كان المنظر العام للمنزل نظيف لابد أن يكون تنظيف الشباك أمر مهم جدا واساسي حتى نتمكن من الشكل الرائع الذي يتواجد عليه ولمعانه الدائم التي بإمكانها أن تحصل عليه في النصائح التي سوف نتحدث عنها اليوم هو تنظيف شبابيك المنزل الخشب والالمونتال بطريقة طبيعية:
المكونات :
- كوب ونصف من الخل الأبيض.
- 3 ملاعق من خل التفاح .
- كوب من الماء المغلي.
- فوطه من القطن.
- فرشاة صغيرة للتنظيف.
- فنجان من البيكربونات الصوديوم.
الطريقة:
- يجب اولاً ان نقوم بإزالة جميع الأتربة التي تتواجد على الشباك الخشب من خلال التخلص تماما باستخدام الزعافة، أو فرشاه صغيره لإزالة هذه الأتربة نهائياً.
- وفي نفس الوقت نبدأ في تحضير الخل الأبيض مع خل التفاح والبيكربونات الصوديوم والماء المغلي.
- ونخلطهم جيدا ونبدأ بأخذ فوطة صغيرة.
- ونقوم بمسح جميع الأركان التي تتواجد في الشباك الخشب .
- وفي نفس الوقت يتم ارتداء القفازات.
- ونقوم بمسح الشباك بيدينا ونبدا بفرك جيداً.
- حتى نتمكن من الحصول للاماكن الصغيره جدا
- يفضل أن نراعي دائما انه يوجد تجاويف وزوايا تتواجد داخل الشباك.
- ويفضل ان تقوم بتنظيفها باستخدام فرشاة صغيرة جدا وهي فرشاة الأسنان.
- يجب أيضا أن يقوموا بتجفيف الشباك مع تجفيف السلك.
- في هذا الوقت سوف تحصل أيضا على تلميع كامل لجميع الشبابيك التي تتواجد في المنزل .
- وبالأخص يفضل أن يتم تنظيف الشباك التي يتواجد في المطبخ والحمام.
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