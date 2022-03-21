قبل رمضان.. اسهل واسرع طريقة لتنظيف شيش الشباك الخشب والشبابيك الالمونتال بدون تعب بفكرة عبقرية

قبل رمضان.. اسهل واسرع طريقة لتنظيف شيش الشباك ، ولأن التقلبات الجوية هي أكثر الأشياء التي تعتبر مزعجة لبعض الأشخاص لهذا السبب يمكنه أيضا أن نتجنب هذه المشكلة ونقضي عليها نهائيا لانها تؤثر على النوافذ و جميع الشبابيك الخشب، التي تتواجد داخل المنزل وبالأخص المطبخ لان شيش الشباك إذا تعرض إلى الأتربة وبعد ذلك تساقط الأمطار عليها، سول يتسبب في خطوره كبيره لانها تجمع الاتربة، قد يؤثر على صحة جميع أفراد الأسرة ويؤثر على الطعام أثناء تحضيره، وللمحافظة أيضا على الشكل العام للشباك الخشب يمكننا أن نستعين ببعض الطرق البسيطة جدا وغير مكلفه والطبيعية من خلال هذا المقال.

قبل رمضان.. اسهل واسرع طريقة لتنظيف شيش الشباك

من الجدير بالذكر إذا كان المنظر العام للمنزل نظيف لابد أن يكون تنظيف الشباك أمر مهم جدا واساسي حتى نتمكن من الشكل الرائع الذي يتواجد عليه ولمعانه الدائم التي بإمكانها أن تحصل عليه في النصائح التي سوف نتحدث عنها اليوم هو تنظيف شبابيك المنزل الخشب والالمونتال بطريقة طبيعية:

المكونات :

كوب ونصف من الخل الأبيض.

3 ملاعق من خل التفاح .

كوب من الماء المغلي.

فوطه من القطن.

فرشاة صغيرة للتنظيف.

فنجان من البيكربونات الصوديوم.

الطريقة: