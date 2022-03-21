شوف عروض عيد الأم العثيم Othaim market

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عمر شويل - جدة عروض عيد الأم العثيم ، الأم والأب هم أساس الأسرة، بدونهما لن تكتمل منظومة الأسرة السعيدة، لكل منهما دوره في بناء العائلة، ويقع عليه عبء في كبير في إنشاء أطفال أسوياء، ونافعين للمجتمع، الأب يقع عليه عبء توفير الإحتياجات المعيشية، من غذاء وملبس و مسكن وغيرها من مستلزمات وبتأكيد يشارك الأم في تربية الأبناء ولكن بطبيعية الحال تقتضي الحياة، أن تتحمل الأم الجزء الأكبر من رعاية الأبناء.

عروض عيد الأم العثيم

رحلة الأم تبدأ من شهور الحمل والرضاعة، والسهر والتعب، تتابع كل تفاصيل الأبناء بدون كلل أو ملل، لذا كان لابد من تكريمها بشكل خاص تقديراً لجهودها التى لا تنتهي، يوم 21 مارس من كل عام، تتنافس الأسواق التجارية، على تقديم أفضل هدايا عيد الأم بأسعار مميزة لإدخال السعادة على قلب كل أم.

عروض أسواق العثيم يوم الأم

تقدم أسواق العثيم تشكيلة مميزة من العروض احتفالا بيوم الأم ومنها الشوكولاتة والتورت اللذيذة التى تناسب الأجواء الاحتفالية، لتشعر الأم بالبهجة مع أبنائها، بجانب شراء بعض الهدايا التى تعبر عن الإمتنان والتقدير لدور تلك المرأة العظيمة، لا يشترط أن تكون الهدية باهظة الثمن، مجرد تذكر الأم والتعبير عن مدي أهمية وجودها في حياتنا سوف يشعرها ذلك بمنتهي السعادة.

سعر تورتة متوسطة الحجم بالشوكولاتة والكريز من بلاك فورست ب 39،95 ريال، يوجد نوع الأخر نصفين أكبر حجماً، تزينة الفواكهة ب 59،95 ريال، تورتة الكراميل ب 39،95 ريال.

علبة جواهر الذهبية أنيقة جداً، بجانب طعمها الرائع وزن 700 جم ب 49،95 ريال.

عروض يوم الأم السعودية

أواني الطهي والأجهزة المنزلية من الهدايا الرائعة والمحببة للأمهات، لجعل طهي الطعام وتنظيف المطبخ أكثر سهولة، على الأم، عروض اليوم من العثيم تشتمل على طقم قدور يتكون من 8 قطع ب 199 ريال، سعر قدر اضغط المذهل لتحضير أشهى الأكلات في وقت قياسي ب 59 ريال فقط، مفرمة الخضروات تقطع جميع الأنواع سهلة الاستخدام بسعر اقتصادي 59 ريال علامة تجارية اي تي سي.