نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الثلاثاء 22 مارس الموافق 19 شعبان 1443 عروض لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من العروض التي تقدم أجود وافضل المنتجات في أسواقها وفي جميع متاجرها أيضا في جميع مدن المملكة العربية السعودية لذالك هناك إقبال كبير للاستنفاده من هذه المنتجات والسلع التي تقدمها في مجله عروضها حيث يسعى الجميع لمعرفه مجله العروض لمعرفه السلع الرمضانية التي تقدمه أسواق عبد لله العثيم والاستفادة من تلك الخصومات التي تصل إلى نصف الثمن بمناسبه اقتراب شهر الخير حيث أن شعار عبد لله العثيم مع اقتراب شهر الخير لا بد أن تكون عروضنا غير.

عروض العثيم اليوم 22 مارس

تشمل عروض العثيم اليوم جميع أنواع الفواكه والخضروات وجميع المعلبات الغذائية بتخفيضات كبيره للغايه حيث يصل الخصم علي هذه المنتجات 50% كي يستفيد جميع عملائها بجميع السلع المقدمة في مجله العروض والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال وعن طريق موقع ثقفني حيث أنها تقدم اللحوم والدواجن والأسماك والمكسرات وجميع أنواع الحلويات والمشروبات الغذائية الطازجة والملابس ومستحضرات التجميل أيضا الخاصة بالرجال والنساء وجميع متطلبات الأطفال والأدوات الكهربائية والمنزلية.

مجله عروض العثيم الثلاثاء

تحتوي مجله العروض علي جميع أنواع المعلبات الغذائية حيث تقدم فراولة لاتينا بسعر 7.95 ريال سعودي وأيضا خلطه زدني بيتزا نيويورك الإيطالية بسعر 6.75 ريال سعودي فقط وصدور الدجاج وأيضا مرقه الدجاج ومياه هالي وزيت فيكتو وزيت زيتون طبيعي بسعر 13.95 ريال سعودي وأرز هالي وأرز بسمتي بسعر 49.95 ريال سعودي كما تقدم زيت العربي بياتي بلاستيك وشوربه الشوفان ولقمه القاضي ومشروب تانج برتقال.

تضم عروض العثيم اليوم المشروبات الغازية حيث تقدم بيبسي بلاستيك بسعر 14.5 ريال سعودي وأيضا بيبسي علب بسعر 14.95 ريال سعودي ومياه اكوافينا بسعر 4.95 ريال سعودي وتحتوي أيضا علي جميع الحلويات كالتورته الصغيرة وكنافة بالقشطة وحلويات شرقيه مشكله وتورته صغيره وسط بسعر 22.95 ريال سعودي وأيضا لوز وعين جمل وقهوة عربي وعدس احمر وزبيب ذهبي .

تضم عروض العثيم الثلاثاء فراولة علبه بسعر 3.95 ريال سعودي وجوافه كرتون وكيوي بسعر 6.95 ريال سعودي وكمثري روز ماري بسعر 6.95 ريال سعودي وتفاح احمر بسعر 5.95 ريال سعودي وبخاري حمراء وليمون بسعر 4.95 ريال سعودي وتمر جالاكسي وتمر أمل الخير السكري رطب وتمر امل الخير 1كجم بسعر 5.95 ريال سعودي كل ذالك تقدمه عروض العثيم اليوم ولفتره محدوده.

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