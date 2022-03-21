شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات شهر مارس تصل إلي 60% تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية، عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن عروض الشتاء الخاصة بـ هايبر بنده السعودية والذي سوف يتم تقديمه خلال شهر فبراير، وسوف تكون عروض الشتاء هذا العام عروض مميزة للغاية، وخلال هذا المقال سيكون عن العروض التي يتم تقديمها خلال شهر فبراير هذا العام، وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على عروض هايبر بنده الخاصة بالشتاء هذا العام، فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.
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عروض بنده الأسبوعية
تم تأسيس هايبر بنده السعودية على يد واحد من أهم رجال الأعمال السعوديين وهو حمود البراهيم، وهو قد عمل في العديد من الوظائف في بداية مشواره وهذا ما جعله يكتسب العديد من الخبرات في أمور مختلفة، جعلته ينجح في مشاريعهم وقد نحج هايبر بنده الذي أنشأه وكان في البداية هايبر صغير ولكن بعد نجاحه وتوسعة أصبح من أكبر شركات التجزئة الغذائية المساهمة في المملكة العربية السعودية.
عروض الشتاء في بنده فبراير 2022
عروض الشتاء في بنده هذا العام عروض مميزة للغاية، وإليكم بعض هذه العروض المميزة فيما يلي:
- خصومات بنده الشهرية صلصة المعكرونة ماجي سعر الحبة 10 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم خضروات بنده 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية لحم تونا فاخر في زيت دوار الشمس بنده 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية ورق عنب بناتي حلواني إخوان سعر الحبة 15 ريال سعودي.
خصومات بنده اليومية
- تنزيلات بنده الشهرية لانشون دجاج سنيورة 2 حبة بسعر 15 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية هيل ذهبي زينا سعر الحبة 30 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية جبنة مطبوخة قالب بنده وزن 1 كجم بسعر 20 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم منظف جاف سعر الحبة 20 ريال سعودي.
خصومات بنده الشهرية
- تخفيضات بنده الشهرية مطهر داك سعر الحبة 20 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الأسبوعية سائل مطهر ومعقم ديتول حجم 1 لتر بسعر 25 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم منعم الأقمشة كمفورت سعر الحبة 15 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليومية 2 حبة من منعم الأقمشة سوبرين المركز بسعر 20 ريال سعودي.
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