وداعاً للحشرات.. طريقة عمل عجينة الصراصير في المنزل فعالة وآمنة 100% على الأطفال

طريقة عمل عجينة الصراصير للقضاء على الحشرات من أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد بشكل كبير في التخلص النهائي من تواجد حشرات المنزل مثل الصراصير والتي قد تكون المصدر للإزعاج كما أن تواجده بالمنزل يتسبب في الكثير من المشكلات، ومن الممكن أن تقومي باستعمال مكونات من المنزل بسيطة لعمل عجينة الصراصير المتميزة والتي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للتخلص تماما من أي تواجد للحشرات.

طريقة عمل عجينة الصراصير للقضاء على الحشرات

من الممكن أن تحضري المكونات الآتية لعمل أفضل تركيبات قتل الحشرات كالصراصير ومن الممكن استعمال ما يلي:

ملعقة صغيرة الحليب البودر.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة بودر حمض البوريك.

طريقة عمل العجينة

قومي باستعمال وعاء ملائم بلاستيك لا تستعمليه في المطبخ.

يتم الخلط ما بين المكونات السابقة وتقليبها باستمرار.

الخليط يكون أشبه بالعجينة.

عليك ارتداء القفازات البلاستيكية.

قومي بتشكيل العجينة لكرات تكون صغيرة.

يتم التوزيع لتلك الكرات بالأماكن التي يكثر فيها لانتشار للصراصير.

الصراصير تختنق وتموت بفعل تلك التركيبة.

من الممكن أن يستمر المفعول لتلك التركيبة ما يقرب من ثلاثين يوم.

التكرار للوصفة كل ثلاث أسابيع يجعل الصراصير لا تواجد لها نهائيا بالمكان.

طريقة أخرىللتخلص من الصراصير بالخل

الخل الأبيض يعد واحد من المكونات الأساسية الطبيعية والتي تعمل على تخليص المنزل من أي ميكروبات تتسبب في تواجد الصراصير حيث أن الخل أيضا يعتبر من المواد الطبيعية والتي لها المقدرة على الطرد التام للحشرات والتخلص من تواجدها والتنظيف التام لبيئة منزلك واستعمال حمض الخل يجعلك منزلك صحي أكثر وعليكِ أن تقومي برش الخل في أركان وزوايا المنزل بالكامل وأهمها المطبخ والحمام، وهذا ما سيساعدك في التخلص من الصراصير نهائيا.

التخلص من الصراصير بورق الغار

عليك أن تقومي بالتبخير للمنزل باستعمال رائحة ورق الغار حيث تعتبر الأبخرة من ورق الغار قوية جدا للتخلص نهائيا من تواجد الصراصير حيث تعتبر وصفته فعالة في القضاء التام على الصراصير وقتلها، حيث ن الجهاز التنفسي للصراصير لا يقوى على تحمل الرائحة للزيوت العطرية لورق الغار..