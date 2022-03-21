ديكورات رمضان في البيت من أكثر الأشياء التي تضفي بهجة على المكان في رمضان. وبالتالي يتهافت الناس على شراء حاجيات رمضان كل عام قبل قدوم الشهر الكريم. حيث يكون للبيت جو رمضاني وروحاني جميل ومبهج. وفي السطور التالية نقوم بذكر بعض من الأفكار التي تساعد على تزيين المنزل في رمضان.

يمكن عمل الكثير من الديكورات في غرفة المعيشة، حيث يكون من بينها:

احصل على فانوس رمضان ملون وضعه في منتصف الغرفة.

ثم قم بتغيير ملاءات السرير في الغرفة باستخدام مرتبة كايامية المصنوعة من القماش لإضفاء أجواء رمضانية مميزة على كل جزء من المنزل.

كما يمكن تغطية طاولة موضوعة على جانب واحد من الغرفة بنسيج الخيامية إلى جانب فوانيس تقليدية مصحوبة بزخارف رمضانية كديكور رمضاني جميل ومبهج.

ومن جانب آخر، الحصول على قماش خيامية كبير للف الأريكة في الغرفة حيث يتم استخدامه في تغليف أغراض الأريكة مثل الوسائد والمراتب.

أفكار لتزيين حديقة المنزل في رمضان

هناك الكثير من أفكار ديكورات رمضان في البيت وخاصة في غرفة الاستقبال، حيث يكون من بينها على سبيل المثال:

اشترى فانوس رمضان كبير مضيء وضوء مرح وعلقه في وسط الحديقة وزين جميع جوانب الحديقة بزخارف بلاستيكية وورقية.

ثم قم بشراء طاولة صغيرة بها كراسي وزين هذه الطاولة بزخارف رمضانية إلى جانب خيامية ملونة لتنظيف الحديقة جيدًا حتى يتسنى لجميع أفراد الأسرة تناول الإفطار معًا في الحديقة.

كما تأكد من حصولك على زخارف ملونة بألوان زاهية تتميز بشخصيات رمضان. ثم تعليق نجوم رمضان المرحة أو الهلال أو زخارف الفانوس الرمضانية.

تجميل غرف النوم بتحضيرات رمضان

يمكن أن تقوم بعمل الكثير من تحضيرات ديكورات رمضان في البيت في غرف النوم، وذلك من خلال الأفكار التالية:

زين باب غرفة أطفالك بصور زينة رمضان الملونة والفوانيس وشخصيات رمضان بألوان زاهية ومبهجة باستخدام بعض أفكار تزيين باب المنزل أعلاه.

قم بشراء فانوس متوسط ​​الحجم يوضع في منتصف الغرفة. إذا كان ذلك ممكنًا، فبدلاً من استخدام إضاءة الغرفة التقليدية، قم بشراء فانوس يتضمن إضاءة الغرفة وإضاءة الغرفة بالفانوس.

معلقة على الحائط أو السقف، اختيار الزخرفة المصنوعة من الورق الملون الزاهي.

تزيين المطبخ في رمضان

ديكورات رمضان في البيت في المطبخ من أهم الديكورات التي تغير من شكل المطبخ، وتعمل على كسر الملل الذي يوجد لدى سيدة المنزل. حيث يكون من بينها كل من:

يمكن استخدام ستيكرز رمضان على الثلاجة والديب فريزر والميكروويف.