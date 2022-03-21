شوف آخر يومان في عروض العثيم لعيد الأم لفترة محدودة بالإضافة إلى عروض رمضان المميزة

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض عيد الأم في كل فروع العثيم ماركت ضمن عروض العثيم لهذا الأسبوع Al othaim big offers، حيث تنتشر كثير من المنتجات والسلع بأعلى جودة وأقل سعر بكافة فروعهم بمدن المملكة العربية السعودية، ومنهم: عروض عدة على كل أنواع الأجهزة الكهربائية، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار المنتجات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية، كما تتوفر بالفروع خصومات خاصة على أسعار الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، من: جوالات، ولابتوبات، وإكسسوارات متنوعة، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض العثيم ماركت Al othaim market في مجلة عروض عيد الأم

تتوفر مجموعة كبيرة من العروض الحصرية اليوم بكل فروع العثيم ماركت خلال فترة عيد الأم، ومنهم: خصم خاص على سعر زيتون أليسا الأسود، وخصم آخر منهم على سعر الحلاوة السادة من ماركة حلواني، كما لديهم تنزيلات عديدة على أسعار لبنة بينار الطازجة، وعرض آخر منهم على سعر الطرشي المخلل من هالي، وعلى سعر جبنة أنكور من فيتا، وخصم آخر منهم على سعر شبيهة جبن الزهار الملح الخفيف.

عروض العثيم ماركت الأسبوعية ضمن عروض رمضان في السعودية

تنزيلات حصرية متنوعة بكل فروع العثيم ماركت خلال هذه الفترة من شعبان ضمن عروض رمضان السنوية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر القهوة الهرري العربي، وخصم آخر منهم على سعر عصير نادك بالبرتقال، وغيرهم من خصومات على أسعار كريمة المراعي للطبخ، وعرض آخر منهم على سعر مكسرات هولنز، وكذلك لديهم عروض أخرى على أسعار هيل زدني، والجبن الشرائح للبرجر من المراعي.

تخفيضات خاصة على المنتجات الغذائية حتى نفاذ الكمية Al othaim Ksa

توجد كثير من الخصومات الأخرى بكل فروع العثيم ماركت، ومنهم: خصم خاص على سعر تورتة الشكولاتة الوسط، بالإضافة إلى خصم مميز منهم على سعر زود الخبز الأبيض الشرائح، وعرض آخر منهم على سعر تورتة البلاك فورست الوسط، مع عروض متميز منهم على سعر البسبوسة بالسمن والفول السوداني، وكرواسون بالزبدة مين العشر حبات، وخصم آخر منهم على سعر الكعك السادة بالسمن والسكر.