نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض بنده اليوم الاثنين 18 شعبان 1443 عروض التوفير لشهر الخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من العروض التي عليها إقبال كبير للغايه في المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث أنها تعد في المرتبة الأولي حيث تقدم جميع ما يحتاجه المواطن من مستلزمات غذائية وجميع أنواع السلع الرمضانية بخصومات تصل إلي نصف الثمن لذالك يبحث عدد كبير للغايه عبر محرك البحث جوجل معرفه مجله العروض ومعرفه المنتجات المتوفرة لكي يستفيدوا منها والتي سوف نقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

عروض بنده اليوم

تضم عروض بنده جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال والنساء والأطفال وأيضا جميع مستحضرات التجميل وجميع أنواع الجوالات بخصومات تصل إلي 10% تقريبا في جميع متاجرها وأسواقها كما تحتوي علي السلع الرمضانية من فواكه وخضروات ولحوم واسماك وجميع أنواع المعلبات الغذائية والمكسرات والمشروبات التي يحتاج إليها المواطنين علي مائده الأقطار في شهر الخير وأيضا التمر بجميع أنواعه كما تقدم جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونية والتي سوف نعرضها لكم من خلال مجله العروض.

مجله عروض بنده الاثنين 21 مارس

تشمل عروض بنده جميع أنواع الأجهزة الكهربائية حيث تقدم قدر الضغط الكهربائي دوتس بسعر 289 ريال سعودي و طاهيه أرز سينكور بسعر 119 ريال سعودي وأيضا الفرن الكهربائي والمايكروف ويفكينوود بسعر 239 ريال سعودي والعديد من المنتجات الغذائية أيضا حيث تتوي علي جينه كريم مطبوخه وخليط الحلوي مع طبقه الكراميل والأرز البسمتي اللذيذ ودجاج ساديا وزيت الزيتون البكر والمكرونه ومسحوق الكاسترد بسعر 8.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي عروض بنده علي طقم صواني فرن مربعه بوركام وصينيه صغيره بسعر 9 ريال سعودي فقط وترمس ستانلس بمقبض خشبي بسعر 74 ريال وطقم الحافظات بسعر 14 ريال سعودي فقط كما تحتوي ايضا في عروضها علي شرشف سرير بسعر 35 ريال سعودي وبطانيه صوف كورل بسعر 45 ريال سعودي ووساده أيضا كرسي بسعر 35 ريال سعودي ومنشفه للحمام بسعر 35 ريال سعودي وتي شيرت بولو رجالي وشورت رجالي وشبشب رجالي ونسائي أيضا بسعر 15 ريال سعودي.

تقدم عروض بنده أيضا علي مناشف للمطبخ بسعر 10 ريال كما تحتوي علي جميع أنواع المساحيق والمنظفات التي يحتاج اليها كل بيت من سائل غسيل الصاحون والمضاد للبكتريا أيضا ومنظف فيري للمطبخ والمناديل المببله المضادة للبكتريا حيث تستمر هذه العروض لسبع أيام فقط فسارعوا في الحصول عليها قبل انتهاء الكميه من جميع الأسواق والمتاجر.

تحتوي عروض بنده علي جميع الأدوات المنزلية التي تحتاج اليها كل النساء في المنزل حيث تقدم لهم في مجله العروض الأسبوعية طقم قدور تومبك كوركماز وأيضا طقم أواني طبخ جيرانيت وطقم قدور ستانلس ستيل مستر كوك بسعر 479 ريال سعودي وجميع أنواع الشاشات التليفزيونية المميزة حيث تحتوي علي تليفزيون أي تي سي بسعر 1499 ريال سعودي وأيضا تليفزيون امبكس بسعر 1699 ريال سعودي فقط.

كانت هذه عروض بنده اليوم 21 مارس والتي قد قدماها لحضراتكم كي تستفيدنا من الخصومات الكبيرة للغايه نظرا لأرتفع الأسعار في جميع المدن حيث تقدم جميع ما يحتاجه كل بيت من أدوات وسلع رمضانية فسارعوا حيث أن هذا العرض المميز لن يستمر طويلا فسارعوا قبل انتهاء الكميه المحددة في جميع متاجر بنده وهايبر بنده في جده والرياض والأحساء والدمام ومكه وجميع المدن.

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