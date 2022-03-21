شوف أقوى عروض عيد الأم من لولو بأسعار أقل من 30 ريال لفترة محدودة بالإضافة إلى عروض رمضان

تخفيضات خاصة وعروض مميزة بكل فروع لولو ماركت Lulu market الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية كافة بأسعار أقل من 30 ريال سعودي، وهذا بمناسبتي عيد الأم وشهر رمضان المعظم، حيث تضم العروض الكثير من السلع المختلفة بأقل سعر وأعلى جودة، وتشمل على كثير من المفروشات، والأجهزة بأنواعها، وعلى كثير من الأجهزة المنزلية الحديثة التي تسهل كثير من الأعمال المنزلية لكل ربة منزل، حيث تشمل أيضاً عروض مميزة على أسعار جميع المنتجات الرمضانية من اليوم ولفترة وكميات محدودة، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض لولو لهذا الأسبوع من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

عروض عيد الأم من لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية

توجد مجموعة كبيرة من العروض الحصرية بكل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر ترمس لايف هيت الألماني المميز بسعة لتر كامل، وخصم آخر منهم على سعر مضخة يونيفرسال القابلة لإعادة الشحن لضخ الماء، وعرض آخر منهم على سعر كاوية البخار من يونيفرسال عالجاف.

خصومات لولو السعودية خلال فترة عروض عيد الأم ورمضان Lulu

توجد مجموعة مميزة من العروض الأخرى على الأدوات المنزلية بأنواعها، ومنهم: تخفيض مميز على سعر طقم لوح التقطيع المكون من سكنتين من ماركة Home، وعرض آخر بالفروع على سعر قطاعة البصل الكبيرة من هوم، وغيرهم من خصومات على أسعار المصفاة الكبيرة من شيفلاين، وغيرهم من عروض على أسعار طقم المصفاه الستيل 3 حبات، وعرض على سعر طقم صحون التقديم من باشاباشي للمعجنات 3 حبات، وخصم آخر منهم على سعر طقم الصحن مع الغطاء 4 قطع، وعلى سعر الكوب الزجاجي من لومينارك.

تنزيلات ضخمة اليوم ولفترة محدودة بكل فروع لولو ماركت Lulu

توجد مجموعة ضخمة من العروض اليوم ولفترة محدودة بكل فروع لولو ماركت Lulu market الموجودة في مدن المملكة، ومنهم: خصم خاص على سعر المج الستانليس ستيل من ماركة لوك آند لوك، وخصم آخر منهم على سعر المقلاه الغير لاصقة من شيف لاين، وعرض آخر منهم على سعر ترمس باصرة.