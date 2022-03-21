نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تذكير بأقوي عروض العثيم الأسبوعية 21 مارس 2022 خصومات شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الأسبوعية حيث ينتظرها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية في كل أسبوع حيث تقدم عروض العثيم في جميع فروعها جميع المنتجات و السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية والملابس والجوالات بخصومات تصل الي 50% بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حيث تستمر لفتره محدودة فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

عروض العثيم الأسبوعية

تضم عروض العثيم افضل وأجود أنواع المنتجات الغذائية حيث تحتوي علي جميع أنواع الفواكه كالتفاح والعنب والبرتقال والكمثري والخضروات أيضا بمختلف أنواعها كالبصل و الخس و الباذنجان و جميع اللحوم البلدي والأسماك الطازجة والبقوليات كالعدس والفاصوليا والفول كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع المكسرات والتمر والمشروبات التي يحتاجها كل بيت بمناسبه شهر رمضان أثناء الإفطار كل ذالك تقدمه عروض العثيم في متاجرها و اسواقها في جده و الرياض ومكة بتخفيضات تصل إلى نصف الثمن.

مجله عروض العثيم

سنعرض لكم جميع المنتجات التي عليها تخفيضات مناسبه اقتراب شهر الخير والذي لا يتبقى عليه سوي بضع أيام حيث أن هناك الآلاف ينتظرون هذه العروض للاستفادة من الخصومات التي تقدمها أسواق العثيم في كل أسبوع حيث أن هناك إقبال من المواطنين دائما لمعرفه اجدد العروض دائما التي تقدمها أسواق ومتاجر العثيم دائما والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال والذي يتضمن مجله العروض.

تشمل عروض العثيم الأسبوعية جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية في عروضها الأسبوعية حيث تحتوي علي الكنافة بالقشطة بسعر 23 ريال سعودي والحلويات المشكلة بسعر 19.95 ريال سعودي وأيضا التورتة الصغيرة بسعر 22.50 ريل سعودي كما تقدم أيضا جميع أنواع المكسرات حيث تحتوي علي اللوز والزبيب و البقوليات كالعدس وكذاك السميد وعين الجمل بسعر 62.95 ريال سعودي.

تعد شركه عبد لله العثيم من اكبر الشركات التي تقدم التخفيضات الكبيرة علي السلع الغذائية والرمضانية في شهر رمضان لكريم ومع اقتراب شهر الخير عروضها غير هذا هوا شعارها حيث أن هناك إقبال كبير جدا لمعرفه اجدد العروض للاستفادة بالخصومات التي لم تسبق التي تقدمها من خلال السوبر ماركت وأسواقها ومتاجرها في مختلف المدن لذالك سارعوا قبل انتهاء العرض والذي يتبقى لثلاث أيام فقط.

تضم عروض العثيم جميع أنواع الفواكه الطازجة حيث تحتوي علي الفراولة بسعر 3.75 ريال سعودي و الجوافة وكذالك الكيوي بسعر 6.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا عروض العثيم علي الليمون و التفاح الأحمر والكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي والكوسة الخضراء وجميع أنواع التمر بمناسبه شهر رمضان حيث يعد وجبه هامه اثناء الإفطار لما يحتوي علي قيمه غذائية كبيره جدا وكذالك جميع انواع المشروبات والعصائر.

كانت هذه عروض العثيم الأسبوعية اليوم الاثنين 21 مارس 2022 الموافق 18 شعبان 1443 والتي قد ذكرناها لكم من خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني والذي قدمنا لكم فيه مجله العروض كي تتعرفوا علي المنتجات وتستفيدوا منها ومن هذه الخصومات التي تقدمها أسواق عبد لله العثيم لعملائها في مختلف فروعها.