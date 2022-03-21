شوف عروض ساكو اليوم saco خصم حتى 70% وتخفيضات مميزة من موقع ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco بخصومات كبيرة حتى 70% مع أقوى تخفيضات ساكو اون لاين تسوق وأسعار مميزة من موقع ساكو اون لاين تسوق لكل عملاء المملكة العربية السعودية، والتي تضم أحدث المعروضات التي يحتاجها المنزل، كما تقدم حلول منزلية مدهشة، بالإضافة إلى قطع الأثاث ذات الطراز الحديث.

وتجدون لدى المتجر كذلك موقع رسمي خاص بما يقدمه ساكو من معروضات ومنتجات في داخل المملكة العربية السعودية، والذي تجدون غليه خدمة التسوق من خلال نقرات قليلة فقط وفي وقت سريع، كمان يقدم لكم موقع ساكو الرسمي أفكار جديدة وعصرية لكيفية الإهتمام والعناية بالمنزل والملابس والسيارة، وكذلك حلول لتأمين الكفل وسلامته.

عروض ساكو اليوم saco خصم حتى 70% وتخفيضات مميزة من موقع ساكو اون لاين تسوق

عروض ساكو 2021 تستمر معكم في العام الجديد 2022 بأرخص الأسعار المقدمة على الموقع الرسمي وفي كل الفروع بكل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، والتي تضم تخفيضات كبرى وصلت حتى 70% على الإلكترونيات، و 50% على قطع الأثاث، و 60% على الأجهزة الكهربائية، والتخفيضات تستمر حتى فترة محدودة، فبادروا بالشراء والتسوق قبل إنتهاء مدة العرض.

هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها لكم ساكو داخل المملكة العربية السعودية، حيث تجدون لديها مل الحلول المنزلية التي تضم مختلف المشكلات التي قد تواجهنا في حياتنا اليومية، مثل الحلول والأدوات التي تتعلق بسلامة الأطفال داخل المنزل، هذا مع حلول مشاكل التصليح والتركيب وتوفير كل الأدوات اللازمة لها، بالإضافة إلى مختلف المنتحات التي تسعد على العناية بالسيارة

خدمات ساكو

طرحت شركة ساكو في السعودية خدمات كثيرة لكل عملائها التي يمكنهم الإستفادة منها بعد البيع، ومن أهمهم نجد خدمة التوصيل المجاني التي تتيحها ساكو على كل المنتجات داخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وهذا متاح على المشتريات كلها، سواء من على الموقع الرسمي او من أحد الفروع داخل حدود السعودية.

عروض ساكو

تقدم لكم ساكو عروض قوية بين كل متاجر السعودية التي تهتم بعرض الأجهزة الإلكترونية، لتنافسهم على تقديم أرخص سعر، كما تهتم بعرض كل الإصدارات الحديثة من الجوالات الأيفون iphone و سامسونج samsung ، والتي تعد من أكثر الجوالات شهرة في المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي، وهذا لما تتسم به من مواصفات عالية وتقنيات حديثة ومتطورة.

وتجدون في النقاط التالية أجدد أسعار الجوالات الذكية في متاجر ساكو بسعر مخفض جدًا ضمن ما تقدمه في مهرجان التخفيضات الشتوية منذ بداية العام الحالي الجديد، واهتمت بتقديم مختلف الماركات والأصدارات بمواصفات متنوعة واسعار متفاوتة لتختارو منها ما يتماشى مع إحتياجاتكم في جهاز الجوال الجديد، ونترككم مع مواصفات الأجهزة وأسعارها بعد الخصم.

ساكو اون لاين تسوق

جوال سامسونج جالاكسي ايه 50 samsung galaxy a50 بسعة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، متاح في المتجر باللون الأبيض، بسعر 899 ريال سعودي بدل من 1319 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 11 برو apple iphone 11 pro بسعة ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، متاح في المتجر باللون الأخضر، بسعر 3699 ريال سعودي بدل من 4299 ريال سعودي.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

نتيح لكم في التالي تفاصيل أسعار جوالات أبل الحديثة من الأيفون الذكي، من جوالات ايفون 11 وايفون 11 برو ، حيث أنها من الجوالات التي لا زالت مطلوبة في السوق العربي الخاص بالإلكترونيات، وهذا لما تضمه من خامات شركة ابل المعروفة بمتانتها وجودتها التي لا يضاهيها غيرها من الشركات المنافسة، كما تضم أجود أنواع الكاميرات التي تقدم لكم تجربة فريدة مع لقطات مثالية رائعة.

جوال ابل ايفون 11 برو apple iphone 11 pro بسعة ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، متاح في المتجر باللون الذهبي، بسعر 3299 ريال سعودي بدل من 3779 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 11 apple iphone 11 بسعة ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، متاح في المتجر باللون الأحمر، بسعر خاص 3299 ريال سعودي بدل من 3899 ريال سعودي.

عروض ساكو 2021

جوال هواوي واي 6 برايم 2019 huawei y9 prime بسعة ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، متاح في المتجر باللون البني، بسعر خاص 359 ريال سعودي بدل من 459 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي اس 10 بلس samsung galaxy s10 plus بسعة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، متاح في المتجر باللون الأبيض، والأسود، والأحمر، بسعر 2099 ريال سعودي بدل من 3949 ريال سعودي.

خصومات ساكو الجديدة

ساوند سبورت سماعة لاسلكية بوز تعمل بتقنية البلوتوث المتطورة، متاح في المتجر بلون أخضر فسفوري، بسعر مخفض 619 ريال سعودي بدل من 649 ريال سعودي.

سماعة ايربودز لاسلكية تعمل بتقنية البلوتوث مع حافظة للشحن، متاحة للتوصيل المنزلي أو الإستلام من المتجر، بسعر 649 ريال سعودي بدل من 719 ريال سعودي.

خصومات عروض ساكو 2022

خصم على ساوند سبورت سماعة لاسلكية بوز تعمل بتقنية البلوتوث المتطورة، متاح في المتجر بلون أزرق، بسعر خاص 619 ريال سعودي فقط بدل من 749 ريال سعودي.

عرض على حامل مغناطيسي عالمي للسيارة مع قاعدة، متاح منه في المتجر اللون الأسود، بسعر مخفض جدًا 55 ريال سعودي فقط بدل من 65.50 ريال سعودي.

ساكو

يقدم لكم متجر ساكو خصومات مدهشة على الأجهزة المنزلية الكهربائية، وكذلك أجهزة المطبخ الحديث، والتي لا غنى عنها في كل منزل، حيث لا يمكن لربة المنزل الإستغناء عنها، لما تقوم به من مساعدة كبيرة في إنجاز مهام المنزل في أقصر وقت ممكن وبمجهود أقل.

موقع ساكو

صانعة قهوة سعة 8 لتر تعمل بقوة 1500 واط 15 بار، متاحة باللون الأسود، بسعر 409 ريال سعودي بدل من 579.50 ريال سعودي.

ماكينة قهوة تعمل بقوة 1300 واط 15 بار، متاحة باللون الفضي، بسعر 949 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي.

آلة تحضير الكابتشينو تعمل بقوة 1450 واط، متاحة باللون الفضي، بسعر 3199 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

محضرة طعام من كينوود تعمل بقوة 800 واط، مع 18 وظيفة، بسعر مميز 269 ريال سعودي بدل من 459.75 ريال سعودي.

مجموعة حلاقة الرأس والوجه من شركة philips فيليبس 3 في 1، بسعر مخفض من ساكو 299.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بسعة 15 لتر، تعمل بقوة 1500 واط من شركة باناسونيك، بسعر خاص جدًا 549 ريال سعودي.

عروض ساكو 2022

خلاط كهربائي بسعة 600 مل، يعمل بقوة 300 واط، بسعر 145 ريال سعودي بدل من 199.75 ريال سعودي.

خلاط قائم من كويك ميكس، يعمل بقوة 300 واط، بسعر خاص 349 ريال سعودي بدل من 399.75 ريال سعودي.

قلاية هوائية من تربو، بسعة 1.4 كيلو جرام، يعمل بقوة 2200 واط، بسعر مخفض 729 ريال سعودي بدل من 1620 ريال سعودي.

اسعار خصومات ساكو

خلاط كهربائي بسرعتين مع طاحونة بسعة 1.5 لتر، يعمل بقوة 400 واط، بسعر خاص من ساكو 149.75 ريال سعودي.

مالتي كويك عصارة كهربائية من براون braun بسعة 1.25 لتر، تعمل بقوة 800 واط، بسعر مخفض جدًا 729 ريال سعودي.

جهاز تحضير القهوة والاسبريسو 2 في 1 15 بار، بسعر مميز حصريًا 779 ريال سعودي بدل من 1349 ريال سعودي.

اسعار ساكو السعودية

عصارة كهربائية 220 فولت بسعة 2 لتر، تعمل بقوة 1000 واط، بسعر 789 ريال سعودي.

مفرمة لحم رباعية الشفرات تعمل بقوة 450 واط، بسعة 500 ملم، بسعر 229.75 ريال سعودي.

شواية مع غطاء زجاجي من كينوود، تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 419.75 ريال سعودي.

فرامة بسرعتان من كينوود، بسعة 0.5 لتر 220 فولت، تعمل بقوة 500 واط، بسعر 419.75 ريال سعودي.

saco

قطع الأثاث في كتالوج ساكو 2021 نالت حصة كبيرة من الخصومات التي وصلت حتى 50% على الجلسات الخارجية ، والتي تضم قطع أثاث بأجود الخامات وأحدث التصاميم، والتي تناسب أعداد مختلفة من الأفراد، كما أنها تحتوي على طاولة أو مظلة، مما يساعد في قضاء وقت ممتع في تجمع عائلي دافئ أو مع الأصدقاء والزملاء.

متجر ساكو

طقم جلوس مصنوع من الخوص مكون من 4 كراسي مع وسائد وطاولة، بسعر 2190 ريال سعودي بدل من 4380 ريال سعودي.

طقم جلوس مصنوع من الخوص بعدد 4 كراسي مع وسائد وطاولة، بسعر 2739.50 ريال سعودي بدل من 5479 ريال سعودي.

طقم جلوس 5 قطع مكون من 4 كراسي مع مظلة وطاولة، بسعر 5481 ريال سعودي بدل من 7830 ريال سعودي.

ساكو عروض

طقم جلوس 8 قطع مكون من 4 كراسي و4 طاولات، بسعر 7999 ريال سعودي، ومتاح للإستلام من المتجر أو من خلال التوصيل إلى المنزل.

طقم جلوس 3 قطع مكون من 2 كرسي مع طاولة، بسعر 2302.30 ريال سعودي بدل من 3289 ريال سعودي.

طقم جلوس 4 قطع مكون من 3 صوفا مع طاولة، بسعر مخفض 3399 ريال سعودي.

ساكو جلسات خارجية

خصم موفر على طقم جلوس 7 قطع مكون من 6 كراسي مع طاولة بشكل مستطيل، بسعر 4499 ريال سعودي.

تخفيض مميز على طقم جلوس 3 قطع مكون من 2 كرسي مع طاولة، بسعر 3299 ريال سعودي.

عرض حصري على غرفة طعام 5 قطع مكون من 4 كراسي مع طاولة بشكل مربع ووسادة، بسعر 3399 ريال سعودي.

جلسات خارجية ساكو

طقم جلوس 4 قطع مكون من 3 كراسي وطاولة قهوة، بسعر 2159.40 ريال سعودي بدل من 3599 ريال سعودي، ومتاح للإستلام من المتجر أو من خلال التوصيل إلى المنزل.

مظلة بمقاس 3 متر مع قاعدة ورذاذ تعمل بقوة 90 واط و12 فولت، بسعر 1343.30 ريال سعودي بدل من 1919 ريال سعودي، ومتاح للإستلام من المتجر أو من خلال التوصيل إلى المنزل.

عروض ساكو للاثاث

خصم خاص من ساكو على مجموعة مكونة من 4 قطع عبارة عن 3 صوفا مع طاولة، بسعر 2744 ريال سعودي بدل من 3920 ريال سعودي.

عرض مميز على أرجوحة عبارة عن مقعدان من القماش، بمقاس 170×136×170 سم، بسعر 1199 ريال سعودي.

تخفيضات حصرية على طقم جلوس 4 قطع مكون من 3 كراسي وطاولة، بسعر مخفض 1999 ريال سعودي.

قدمنا لكم اليوم تخفيضات ساكو الجديدة بأرخص سعر تم طرحه مؤخرًا على الموقع الرسمي في المملكة العربية السعودية، وتابعونا مع المزيد من الخصومات التي تخص كل المعروضات المطروحة في متاجر السعودية، لتختاروا منها ما يناسبكم بأرخص سعر.

حيث نأتي لكم بأفضل الأسعار وأقوى التخفيضات المتاحة في كل المتاجر الإلكترونية والغير إلكترونية، وابتي تزداد المنافسة بينهم يومًا بعد يوم، مما يصب قي مصلحة العميل، ولذا عليكم الإسراع وانتهاز فرصة موسم الخصومات الشتوية والإستفادة من العروض المقدمة خلاله قبل إنتهاء فترة التخفيضات، والتي أوشكت عل الإنتهاء، فبادروا بالشراء ولا تفوتوا الفرصة.