شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بمناسبة العام الجديد من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت متاحة بأقوى التخفيضات الحصرية بأجدد عروض اللولو هايبر ماركت lulu hyper market بمناسبة العام الجديد 2022 من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu ، والتي تشمل العديد من الأجهزة الإلكترونية، والأغذية، والمفروشات، مع الأدوات المنزلية الأساسية في كل بيت.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بمناسبة العام الجديد من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

عروض لولو الرياض تتيح لكم الكثيرمن الخصومات الحصرية لعملاء المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها لكم بمناسبة بدء العام الجديد 2022، وهذا يضم الأغذية من اللحوم والسلع التموينية، بالإضافة إلى الإلكترونيات من الجوالات والتابلت وأجهزة اللاب توب، مع العديد من مستلزمات المنزل والطفل والمنسوجات.

كما طرحت لولو هايبر ماركت أيضًا العديد من المننتجات الأساسية لكل أم وربة منزل، والتي لا يمكن ان تستغنى عنها، وهذا إستعدادًا لإقتراب يوم عيد الأم، كما أنه أوشك شهر رمضان المبارك على ان يبدأ، ولهذا زادت لولو هايبر ماركت مما تقدمه من خصومات وتخفيضات على أسعار كل معروضاتها إحتفالًا منها بكل تلك المناسبات.

عروض لولو

تتميز عروض لولو جدة بضمها لعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية الذكية، مثل الشاشات، والأجهزة الصوتية، ناهيك عما تضمه في فروعها من أجهزة جوال بأحدث إصداراتها، والت يكثر الإقبال على طلبها في كل متاجر السعودية الكبرى، كل هذا نعرضه لكم بالأسعار الجديدة المعلنة حاليًا داخل المملكة.

lulu

جوال هونر 50 4 جي honer 50 4g ، بسعة لذاكرة التخزين الداخلية قدرها 128 جيجا بايت، مع ذاكرة إضافية للرام، بسعر 999 ريال سعودي.

جوال سامسونج زد فولد 3 5 جي samsung galaxy z fold3 5g ، بسعة لذاكرة التخزين الداخلية قدرها 256 جيجا بايت، مع ذاكرة إضافية للرام، بسعر 6499 ريال سعودي بدل من 6799 ريال سعودي.

هايبر لولو

جوال سامسونج جالاكسي فليب 3 5 جي samsung galaxy flip3 5g ، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 256 جيجا بايت، بسعر 3599 ريال سعودي فقط، بدل من 3999 ريال سعودي.

تابلت سامسونج تاب ايه ايه 7 لايت samsung tab a7 lite ، بشاشة مقاس 8.7 بوصة، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 32 جيجا بايت، بسعر 629 ريال سعودي فقط، بدل من 699 ريال سعودي.

لولو هايبر

لابتوب اتش بي انتل سيليريون hp ، بشاشة مقاس 14 بوصة، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 64 جيجا بايت و 4 جيجا بايت للرام، بسعر 1199 ريال سعودي فقط، بدل من 1249 ريال سعودي.

لابتوب ايسر 2 في واحد انتل كور 5، بشاشة مقاس 14 بوصة، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت للرام، بسعر 2899 ريال سعودي فقط، بدل من 2999 ريال سعودي.

لولو ماركت اون لاين

شاشة ايكون تليفزيون ذكي ال اي دي بمقاس 32 بوصة، تعمل بتقنية الواي فاي اللاسلكية الذكية، كما تدعم الشاشة تشغبل نتفليكس، الشاشة متاحة بسعر 599 ريال سعودي فقط، بدل من 799 ريال سعودي.

شاشة ال جي تليفزيون ذكي او ال اي دي بمقاس 65 بوصة، تعمل بتقنية الواي فاي اللاسلكية الذكية، الشاشة متاحة بسعر 7999 ريال سعودي فقط، بدل من 20999 ريال سعودي.

اجهزة لولو الجديدة

عرض على ثلاجة من بناسونك مقاس 18.06 قدم مربع، بسعر 2699 ريال سعودي فقط، بدل من 3355 ريال سعودي.

خصم على مدفأة من ايكون، بسعر 299 ريال سعودي فقط، بدل من 419 ريال سعودي.

تخفيض كبير على مكنسة كهربائية من بيسل تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 399 ريال سعودي فقط، بدل من 599 ريال سعودي.

lulu hyper market

مستلزمات المطبخ والمنزل هي من الأساسيات التي توفرها فروع لولو ماركت اون لاين باسعار مخفضة جدًا، والتي تضم الأواني، والمفروشات، ومستلزمات غسيل الملابس، والتنظيف، والعناية بالبشرة والجسم، والأسعار مفاجأة لكم في التخفيضات الحصرية، حيث تضم أسعار مدهشة نعرضها لكم في التالي.

هايبر لولو ماركت

معجون أسنان من كولجيت بحجم 120 مللي، حبتين، بسعر خاص 8.95 ريال سعودي، بدل من 12.95 ريال سعودي.

خصم على لوشن للجسم من فازلين بحجم 725 مللي، بسعر مميز 22.95 ريال سعودي، بدل من 39.75 ريال سعودي.

عطر رجالي من ون مان شو بحجم 100 مللي، بسعر مخفض من لولو 29.95 ريال سعودي، بدل من 48.35 ريال سعودي.

لولو ماركت

سائل غسيل صحون من فيري بلس بحجم 800 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدل من 16.50 ريال سعودي.

مناديل وجه طبقتين من اونو بعدد 140 منديل × 10، بسعر 19.95 ريال سعودي، بدل من 28.55 ريال سعودي.

شامبو بانتين بحجم 600 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي، بدل من 27.45 ريال سعودي.

بلسم بانتين بحجم 540 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي، بدل من 27.45 ريال سعودي.

لولو ماركت

مناديل وجه طبقتين من شركة اونو بعدد 140 منديل × 10، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدل من 28.55 ريال سعودي.

خصم على سائل غسيل صحون من فيري بلس بحجم 800 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدل من 16.50 ريال سعودي.

مسحوق غسيل من شركة برسيل، الوزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي، بدل من 31 ريال سعودي.

تخفيضات لولو ماركت

شوفان أبيض من لولو في برطمان بلاستيك، الوزن 1 كيلو جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدل من 14.95 ريال سعودي.

سمن بقري صافي من لولو، بحجم 200 مللي، بسعر 8.95 ريال سعودي، بدل من 12.95 ريال سعودي.

حبتين من زيت كانولا من لولو ، حجم العبوة 1.5 لتر، بسعر 31.50 ريال سعودي، بدل من 3.95 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية

طقم أطباق عشاء من هوم مصنوع من السيراميك، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

طقم مقالي من بريستيج، مكون من عدد 3 حبات، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 145 ريال سعودي.

طقم قدور للطبخ من بلاك ستون، مكون من عدد 6 حبات، بسعر 129 ريال سعودي بدل من 285 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

المأكولات والأغذية هي من الأساسيات التي نحتاج إليها عند التسوق، حيث لا يمكن ألا يحتاج المنزل للأطعمة والسلع التموينية الأساسية، وهذا ما يقدمه لكم لولو هايبر ماركت بأسعار لا تقبل المنافسة، حيث تجدون في التالي أسعار اللحوم، والدجاج، والأسماك، والخضراوات، والفاكهة، وغيرهم الكثير من أطعمة الأفطار والمقبلات.

لولو ماركت

كيلو سمك التونا بسعر 11.90 ريال سعودي بدل من 17.90 ريال سعودي.

كيلو سمك شيري حجم وسط بسعر 21.90 ريال سعودي بدل من 34.90 ريال سعودي.

كيلو لحم كولومبي مبرد مقطع مكعبات بسعر 24.90 ريال سعودي بدل من 33.90 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم نيوزلاندي كامل مقطع مكعبات بسعر 46.90 ريال سعودي بدل من 69.90 ريال سعودي.

عروض لولو الرياض

العريش زينج ستريبس الدجاج أو فيليه بوزن 700 جرام، بسعر 17.25 ريال سعودي بدل من 32.95 ريال سعودي.

افخاذ الدجاج من شركة ساديا بوزن 900 جرام، بسعر مخفض وحصري من ساكو، 6.95 ريال سعودي بدل من 17.55 ريال سعودي.

لامب ويسترن بطاطس مقلية بوزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي بدل من 25.05 ريال سعودي.

عروض لولو جدة

كيلو لحم ربع لحم عجل هندي بسعر 31.90 ريال سعودي بدل من 39.90 ريال سعودي.

كيلو جزر سعودي بسعر خاص جدًا 2.95 ريال سعودي بدل من 4.95 ريال سعودي.

كيلو برتقال نيفل مصري بسعر 2.95 ريال سعودي بدل من 4.95 ريال سعودي.

كيلو تفاح ذهبي صربي بسعر 4.65 ريال سعودي بدل من 7.95 ريال سعودي.

عروض اللولو هايبر ماركت

كيلو جبنة إنجليزية خفيفة بيضاء أو كيلو جبنة ملونة بسعر 33.90 ريال سعودي بدل من 41.90 ريال سعودي.

كيلو زيتون أخضر شرائح أسباني بسعر مخفض من لولو هايبر ماركت 13.90 ريال سعودي بدل من 19.90 ريال سعودي.

كيلو صدر ديك رومي مدخن من النعمة بسعر 59.90 ريال سعودي بدل من 79.95 ريال سعودي.

قدمنا لكم كل الجديد من التخفيضات التي تقدمها لولو هايبر ماركت السعودية بأسعار مدهشة، والتي أطلقتها لكم بمناسبة إحتفالات العام الميلادي الجديد 2022، حيث تتنافس كل المتاجر دائمًا في تقديم أفضل ما لديها من منتجات بأرخص سعر ممكن، مما يقوم بجذب أكبر عدد من العملاء لهم، وانتظرونا مع جديد التخفيضات التي نعرضها لكم يوميًا.