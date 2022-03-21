شوف عروض رمضان وعيد الأم المميزة من مانويل الرياض والزنجبيل بأقوي الخصومات

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مانويل هايبر ماركت فرعي الرياض والزنجبيل تقدم عروض خاصة ولمدة ثلاث أيام فقط بمناسبة عيد الأم على الكيكات مزينة بأشكال مختلفة من الأحد إلى الثلاثاء، كما توفر لكم في مانويل ماركت مجموعة مختارة من عروض المنزل المميزة. بأسعار خاصة على الأجهزة الكهربائية كما تقدم العرض عرضين على أدوات المطبخ بخصومات كبري، يتوافر عرض لمدة خمس أيام على كيكات النجاح بخصم يصل إلى 25%، أقتني أقوي الماركات التي يمكنك الاعتماد عليها بتحضير كل متطلباتك. عروض رمضان وعيد الأم المميزة من مانويل الرياض والزنجبيل بأقوي الخصومات كيكات يوم الأم مقاس 24 سم، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 180.00 ريال. عرض لمدة 3 أيام خلاط مولينكس مع مطحنة بسرعة 450 واط، بسعر 99.95 ريال بدلاً من 269.95 ريال. طقم قدور سيراميك لامبارت ألوان متعددة مكون من 7 قطع، بسعر 99.95 ريال. مكواة عامودية كليك أون بقوة 1700 واط، بسعر 99.95 ريال. خلاط 4×1 بسرعة 500 واط من كليك أون، بسعر 99.00 ريال. قلاية بدون زيت من تيفال سعة 4.2 لتر، بقوة 1500 واط، بسعر 384.00 ريال بدلاً من 891.00 ريال. أدوات منزلية من مانويل ترمس أمسا ألوان متعددة، سعة 1 لتر بسعر 47.95 ريال بدلاً من 66.76 ريال.

ترمس شاي إميزا ألوان متعددة، سعة 1 لتر بسعر 93.95 ريال.

دولس ترمس أحمر سعة 1 لتر بسعر 24.95 ريال بدلاً 39.95 ريال.

ملعقة عشاء لامبرت متنوعة، سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 24.50 ريال.

دوتس ترمس أخضر 1 لتر، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

طقم أواني طهي من التي تاني من نيوكلين + 2 مساكة، ألوان متعددة بسعر 399.95 ريال بدلاً من 689.95 ريال.

طقم أواني طهي من التي تاني من نيوكلين + 6 مساكة، ألوان متعددة بسعر 479.95 ريال بدلاً من 819.95 ريال. أدوات منزلية من تيفال ملعقة تقليب مطبخ، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

مغرفة بيبتف بان كيك، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.99 ريال.

ملعقة غرف مطبخ بيبنف، بسعر 11.00 ريال بدلاً من 25.45 ريال.

مغرفة تيفال بيبنف، بسعر 11.00 ريال بدلاً من 22.94 ريال.

قالب كيك مقاس 12 سم × 25 سم، بسعر 39.50 ريال بدلاً من 66.70 ريال.

كيكة دائرية إيزي جريب، مقاس 23 سم، بسعر 40.00 ريال بدلاً من 68.10 ريال.

قالب كيك مزود بقفل لسهل الفك بسعر59.00 ريال بدلاً من 96.69 ريال. عمر شويل - جدة عروض رمضان وعيد الأم المميزة من مانويل الرياض والزنجبيل بأقوي الخصومات - ثقفني

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