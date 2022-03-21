نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اون لاين jarir بخصم يصل إلى 40% من مكتبات جرير السعودية jarirbookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين jarir تضم العديد من الأجهزة الإلكترونية بأرخص سعر في المملكة من شركة جرير للتسويق بخصم يصل إلى 40% على موقع مكتبات جرير السعودية jarirbookstore ، حيث يوجد على الموقع الرسمي أعداد كبيرة من المنتجات ما بين عروض جرير للجوالات ، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى المعروضات الأساسية من الكتب والأدوات المكتبية.

عروض جرير اون لاين jarir بخصم يصل إلى 40% من مكتبات جرير السعودية jarirbookstore

عروض مكتبة جرير يوجد بها أكثر من عرض على الإلكترونيات من الشاشات وأجهزة العرض، وأيضًا أجهزة جرير لابتوب والتابلت، بالإضافة إلى الساعات الذكية، وهذا كله بخصم فوري لفترة محدودة يصل إلى 40% على موقع جرير الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

عروض جرير

تعد أجهزة جرير ايباد من المعروضات الهامة على الموقع، بجانب أجهزة لابتوب جرير المميزة بمواصفاتها العالية، حيث شملت الأسعار تخفيضًا كبيرًا على اللاب توب من هواوي huawei ، و ابل apple ، و مايكروسوفت microsoft ، والذي يصل إلى 40% على أجهزة اللاب توب، وأيضًا 12% على أجهزة الكومبيوتر اللوحي مثل أجهزة الأيباد والتابلت، ومتاح حاليًا خدمة تقسيط جرير عل كل المعروضات في الفروع وعلى الموقع كذلك.

jariribookstore

شاشة العاب بينكو مقاس 35 بوصة، بسعر 2749 ريال سعودي، بدل من 3249 ريال سعودي، مع خصم قدره 15%، وهذا بتوفير ما يقارب من 500 ريال سعودي، وعند الشراء يوجد هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

شاشة العاب بينكو زوي اكس ال، مقاس 24.5 بوصة، بسعر 1599 ريال سعودي، بدل من 2099 ريال سعودي، مع خصم قدره 24%، وهذا بتوفير ما يقارب من 500 ريال سعودي.

jarir

عرض حصري خاص على لابتوب هواوي ميت بوك اكس برو الجيل العاشر، بشاشة مقاسها 13.9 بوصة بسعر 4899 ريال سعودي بدل 6999 ريال سعودي بخصم 30% عند الشراء، مع توفير 2100 ريال.

الجيل العاشر، بشاشة مقاسها 13.9 بوصة بسعر 4899 ريال سعودي بدل 6999 ريال سعودي بخصم 30% عند الشراء، مع توفير 2100 ريال. ابل ايماك الكل في واحد بشاشة مقال 21.5 بوصة، بسعر لا يضاهيه مثله إطلاقًا على موقع اكسترا ، 5799 ريال سعودي بدل 6449 ريال سعودي بخصم 10 % عند الشراء، مع توفير 650 ريال.

تخفيضات جرير

عرض خاص على لابتوب ابل ماك بوك 13 ريتنا، بشاشة مقاسها 13.3 بوصة مع لوحة تعمل باللمس، بسعر 8299 ريال سعودي بدل 8499 ريال سعودي، مع توفير حاص عند الشراء 250 ريال.

عرض خاص على لابتوب ابل ماك بوك 13 ريتنا، بشاشة مقاسها 13.3 بوصة مع لوحة تعمل باللمس، بسعر 8999 ريال سعودي بدل 9999 ريال سعودي، مع توفير حاص عند الشراء 400 ريال.

جرير

تشمل الخصومات التالية أسعار شاشات جرير السعودية بخصم يصل إلى 31%، كما يوجد خصومات حتى 22% على أجهزة العرض البروجيكتور بأنواع متنوعة، حيث تضم التخفيضات أجهزة سامسونج samsung و بينكيو benq التي هي من الشركات المميزة في مجال التكنولوجيا.

موقع جرير

شاشة العاب بينكو مقاس 35 بوصة، بسعر 2749 ريال سعودي، بدل من 3249 ريال سعودي، مع خصم قدره 15%، وهذا بتوفير ما يقارب من 500 ريال سعودي، وعند الشراء يوجد هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

شاشة العاب بينكو زوي اكس ال، مقاس 24.5 بوصة، بسعر 1599 ريال سعودي، بدل من 2099 ريال سعودي، مع خصم قدره 24%، وهذا بتوفير ما يقارب من 500 ريال سعودي.

الكترونيات جرير

بروجيكتر لعرض الوسائط المتعددة من بينكيو دي ال بي 4000 لومن، بسعر 1699 ريال سعودي، بدل من 1999 ريال سعودي، مع خصم قدره 15%، وهذا بتوفير ما يقارب من 300 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 199 ريال سعودي.

جهاز عرض محمول من بينكيو دي ال بي 200 لومن، بسعر 1329 ريال سعودي، بدل من 1629 ريال سعودي، مع خصم قدره 18%، وهذا بتوفير ما يقارب من 300 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 199 ريال سعودي.

مكتبات جرير

الساعات الذكية من ابل تحتل نسبة كبيرة من المبيعات داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا تحرص على توفيرها كافة متاجر السعودية التي تشمل معروضاتها على الأجهزة الذكية، حيث أن ساعات ابل ترضي كافة الأذواق، فهي تتوفر في تخفيضات جرير بألوان متعددة مثل الأبيض، والأحمر، والأسود، والوردي، والأزرق، وكما هو موضح في التالي.

جرير اون لاين

ساعة ذكية ابل ووتش الإصدار 6 44 سيلير بلس، بخاصية الجي بي اس، تدعم الشرائح الإلكترونية، بسعر 2199 ريال سعودي، بدلًا من 2399 ريال سعودي، بخصم 200 ريال سعودي.

حزمة ملحقات الساعة الذكية من سبيجن 40 مم اس 1، متوافق مع ساعة ابل، بسعر 175 ريال سعودي، بدلًا من 349 ريال سعودي، بخصم 50%، أي 174 ريال سعودي.

عروض جرير في السعودية

ساعة ذكية ابل ووتش الإصدار 6 40 نايكي، بخاصية الجي بي اس، مصنوعة من هيكل من الألومنيوم، متاح بسعر 1599 ريال سعودي، بدلًا من 1049 ريال سعودي، بخصم 14%، وتوفير مبلغ 250 ريال سعودي.

ساعة ذكية ابل ووتش الإصدار 6 40 نايكي سيلير بلس، بخاصية الجي بي اس، تدعم الشرائح الإلكترونية، بسعر 1999 ريال سعودي، بدلًا من 2299 ريال سعودي، بخصم 13%، مع توفير مبلغ 300 ريال سعودي.

سردنا لكم أحدث الخصومات على أجهزة جرير سامسونج ، وهواوي، وابل، بأرخص الأسعار المقدمة بخصم يصل إلى 40%، وهذا على الشاشات، واللابتوب، والأيباد، وأجهزة العرض، والساعات الذكية، حيث جاء هذا ضمن ما نقدمه يوميًا من خصومات وتخفيضات على الجوالات والأجهزة المنزلية.