نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة بمليون جنية تلميع الموبيليا والخشب هيرجع جديد كانك شرياه حالا وب 2 جنية بس في المقال التالي
خلال هذا الوقت يبدأ الجميع في التنظيف بسبب العديد من المناسبات القادمة والتي أهمها شهر رمضان المبارك، كذلك يبدئون في عملية تنظيف للموبيليا القديمة حتى تعود إلى شكلها الجديد وتلمع كما كانت من قبل، لذلك نحاول دائمًا أن نقدم طرق بسيطة تساهم في جعل للموبيليا تعود إلى سابق عهدها من جديد في صورة عظيمة، تابعونا فيما هو قادم.
طرق بسيطة لتلميع الأثاث المنزلي
سيكون معنا الآن وصفة منزلية بسيطة تساعد في جعل الأثاث المنزلي يبدو وكأنه جديد ولامع، حيث عليكم اتباع كل ما هو آتي وتطبيق كما هو موضح وستلاحظون النتيجة الفعالة بشكل مباشر، وتأتي الوصفة هكذا:
- كوبان من عصير الليمون بحجم كبير.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- زجاجة بخاخ.
- ماء.
- منشفة قطنية للتجفيف.
خطوات عمل الوصفة في المنزل
تأتي الآن الخطوات بشكل بسيط لا يحتاج تحضيرها إلى المزيد من الوقت، بهذا الشكل:
- تحضير الزجاجة لوضع الليمون بها ومن ثم يتم تخفيفه بالقليل من الماء.
- نقوم بوضع زيت الزيتون على المكونات الموضوعة أولاً مع غلقها بشكل جيد ورجها حتى يندمجوا مع بعضهم البعض.
- علينا أن نقوم برش هذه المكونات على الخشب ومن ثم تلميعه باستخدام المنشفة القطنية التي احضرناها.
- عليكِ دائماً تنظيف أية قطع من الخشب باستخدام الأشياء الناعمة وذات ملمس جيد ونبتعد عن أي شيء ذو ملمس خشن أو مصنوع من الخشب.
- تعريض الأثاث للشمس من الأشياء التي تجعله يبهت كثيراً، لذلك علينا تغطيته بشكل جيد أثناء التنظيف والنقل إلى العديد من الأماكن للمحافظة عليه بشكل جيد.
- من الضروري عدم تراكم الأتربة على الخشب علينا تنظيفه دائماً وأبداً.
- تباعد أي شموع عن الخشب أو الأثاث حتى لا يتزك أثر عليه.
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