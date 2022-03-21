فكرة بمليون جنية تلميع الموبيليا والخشب هيرجع جديد كانك شرياه حالا وب 2 جنية بس

خلال هذا الوقت يبدأ الجميع في التنظيف بسبب العديد من المناسبات القادمة والتي أهمها شهر رمضان المبارك، كذلك يبدئون في عملية تنظيف للموبيليا القديمة حتى تعود إلى شكلها الجديد وتلمع كما كانت من قبل، لذلك نحاول دائمًا أن نقدم طرق بسيطة تساهم في جعل للموبيليا تعود إلى سابق عهدها من جديد في صورة عظيمة، تابعونا فيما هو قادم.

طرق بسيطة لتلميع الأثاث المنزلي

سيكون معنا الآن وصفة منزلية بسيطة تساعد في جعل الأثاث المنزلي يبدو وكأنه جديد ولامع، حيث عليكم اتباع كل ما هو آتي وتطبيق كما هو موضح وستلاحظون النتيجة الفعالة بشكل مباشر، وتأتي الوصفة هكذا:

كوبان من عصير الليمون بحجم كبير.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

زجاجة بخاخ.

ماء.

منشفة قطنية للتجفيف.

خطوات عمل الوصفة في المنزل

تأتي الآن الخطوات بشكل بسيط لا يحتاج تحضيرها إلى المزيد من الوقت، بهذا الشكل: