نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جداً في المقال التالي

تعد فاتورة الكهرباء من الأمور الشاغلة كثير من الناس ولكن ما الذي يسبب الارتفاع الملحوظ في فاتورة الكهرباء كل شهر وهذا الأمر يزعج كثير من الناس وسنعرض في هذا المقال ما الذي يؤدي إلى انتهاء كارت الكهرباء أو وصول الفاتورة إلى ٥٠٠جنيهاً. السبب الذي يجعل الفاتورة عالية والذي يجب توخي الحذر منه:- من الأمور التي يجهلها الكثير من الناس هو ترك فيشة السخان متواصلة 24ساعة في اليوم وهذا يسبب ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء. ترك فيشة التلفزيون أيضاً ليلاً ونهاراً وقد ينام بعضنا ويترك التلفزيون بدون هدف وهذه من الامور التي تسبب ارتفاع الفاتورة بشكل مبالغ ولا يدركه بعض الناس. ترك أنوار الغرف عند النوم من الأمور التي تؤدي أيضاً إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء فقد يترك بعض الناس الكهرباء 24ساعة ويجهلون بأن هذا السبب أساسي في زيادة فاتورة الكهرباء. ترك غلاية المطبخ في فيشة الكهرباء يستهلك جزء كبير من الكهرباء بدون دراية من ذلك. ترك فيشة الخلاط بعد الاستخدام بحجة نسيها أو ربما يعاد استخدامه خلال اليوم يؤدي أيضاً إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ. طرق ترشيد استهلاك الكهرباء حتى لا تصبح الفاتورة عالية في كل شهر:- أولاً يجب فصل أي جهاز من فيشته فور الاستخدام منه مثل التلفزيون أو الغلاية أو الخلاط فذلك يساعد جداً في توفير فاتورة الكهرباء ثانياً يتم غلق أنوار الغرف بعد الانتهاء منها فذلك يساعد أيضاً في توفير جزء كبير من فاتورة. الكهرباء ثالثاً في حالة عدم التواجد في المنزل يتم غلق مكبس الكهرباء بالكامل عن المنزل حتى الرجوع في حالة السفر مثلاً أو الغياب عن المنزل فترة طويلة قد تصل إلى أسابيع. عدم فتح وغلق الثلاجة بين الحين والأخر فذلك يستهلك جزء كبير من فاتورة الكهرباء. عمر شويل - جدة جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جداً - ثقفني

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