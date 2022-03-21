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توجد الجن والشياطين داخل منازلنا دون أن يراها أحد مما يدل على تواجد الطاقة السلبية المنتشرة في جميع إنحاء المنزل وعندما يتم حرق ورق التين الأخضر فأن ذلك يؤدي إلى امتصاص الطاقة السلبية الموجودة في المنزل مع طرد الشياطين والجن من المنزل وسوف نوضح أهم فوائد حرق التين الأخضر وطريقة حرقة من خلال هذا المقال. فوائد حرق ورق التين الأخضر يساعد على التخلص من الشياطين والجن الموجودة في المنزل.

يساعد على التخلص من الطاقة السلبية الموجودة في المنزل.

تعم الطاقة الإيجابية جميع إركان المنزل في كل مكان.

يشعر من يدخل المنزل بالراحة والأمان.

نلاحظ قلة المشاحنات والشدات التي بدون سبب داخل المنزل.

توجد الراحة والطمأنينة في جميع إركان المنزل.

تساعد الرائحة النفاذة الناتجة عن حرقه في طرد الشياطين والجن وعدم دخولهم مرة أخرى إذا استمر الحرق بشكل يومي. طريقة حرق ورق التين الأخضر نحضر عدد من أوراق التين وتقوم ربات المنزل باشتعال النار بها حتى تعم رائحتها النفاذة جميع إركان المنزل.

نحضر ورق التين ونقوم بوضعه مع البخور داخل المبخرة لتعم الرائحة جميع إركان المنزل. نصائح عامة لطرد الشياطين والجن من المنزل يجب المسح بواسطة الماء والملح بشكل يومي حيث يعمل الملح على امتصاص الطاقة السلبية الموجودة في المنزل.

تشغيل سورة البقرة بشكل يومي لطرد الشياطين والجن من المنزل.

أو تقوم بوضع كوب من الماء والملح والخل في إركان الغرف داخل المنزل لامتصاص الطاقة السلبية.

وتحتاج أيضا إلى أن تقوم برش الملح في إركان المنزل.

ومن أبرز النصائح أنه لا بد من حرق ورق التين الأخضر بشكل يومي.

كما أنه لا بد من التخلص من الأثاث المركون والقديم الذي يوجد في المنزل. عمر شويل - جدة فوائد حرق ورق التين الأخضر وصفة جبارة لن تتخيل ماذا سيحدث بعدها - ثقفني

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