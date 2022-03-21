نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات لعبة ببجي PUBG MOBILE احصل على 4000 شدة عبر ال UC في ثواني في المقال التالي
انتشرت لعبة بابجي في الوطن العربي ومصر بين الشباب والشابات، يلعبها الملايين من الشباب حيث تتيح لهم عمل صداقات مع كثير من الأفراد في مختلف بلدان العالم،كما توجد مجموعة كبيرة من التحديات يبحث كل لاعب عن طريق لإنهاء هذه التحديات، كي تستمر يحب الحصول على الشدات التي تتيح لك توفير الأسلحة التي تحتاجها طول فترة اللعب، فتجد الكثير من اللاعبين يبحثون عن طرق آمنة للحصول على شدات مجانا ولكن لم يكن هناك طريقة للحصول على الشدات مجانا.
شحن شدات ببجي موبايل
بابجي من الألعاب المستحدثة التي ظهرت مؤخرا وتعلق بها الكثير من الأفراد، يتم تحميل اللعبة من المتاجر الرسمية بشكل مجاني، يزداد يوميا اللاعبين بشكل كبير بسبب انتشارها بسرعة وكثرة الحديث عنها جعل الكثير يبحث عن طريق اللعب وكيفية شحن للشدات وذلك بعد أن كثرت المواقع المزيفة التي تدعي أنها تسخن الشدات بشكل مجاني، وخطوات الشحن بسيطة جدا كما تم توفير أكثر من طريقة لتدفع بها مقابل الحصول على الشدات.
خطوات شحن شدات ببجي:
هناك عدة وسائل لتحصل علي شداد من خلال بطاقة جوجل أو عن طريق موقع ببجي الرسمي.
- اولا قم بالدخول علي لينك شدات ببجي الموضوع على مؤشر البحث جوجل.
- قم بتحديد عدد الشدات التي تريدها.
- قم باختيار البلد التي تقيم فيها عن طريق اختيار علم بلدك.
- وذلك لتحديد العملة التي تدفع بها.
- ادفع بالطريقة التي تناسبك كما يمكنك الحصول على الشدات من خلال فودافون كاش او عن طريق فوري أو بي او وسائل الدفع الفوري.
- تأكد من الموقع التي قمت بالدخول عليه حيث تجد الشدات تم إرسالها إلى حسابك الرسمي في اللعبة.
- يمكنك شراء كافة المعدات التي تريدها عن طريق دفع الشحنات.
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