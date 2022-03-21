فكرة عبقرية خلطة سحرية جبارة تنظيف السيراميك فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة 100%

تنظيف السيراميك من الأمور الواجبة في المنزل لأن نظافة المطبخ والحمام، وهم تعبير عن نظافة المكان بأكمله، ولكن يعتبر تنظيف السيراميك من الأعمال التي تتم بصعوبة ومجهود كبير، وكذلك المساحيق التي يتم التنظيف بها قد تسبب الحساسية وتضر البشرة، لذلك تبحث الكثير من ربات المنزل على طريقة سهلة وغير ضارة للتنظيف، ونحن الآن نعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة سهلة جدا بمكونات بسيطة وليست مكلفة، وبدون مجهود سوف تحصل على نظافة ولا أروع.

تنظيف السيراميك

من خلال بعض المكونات البسيطة سوف نحصل على نظافة رائعة، وفي خطوات بسيطة من خلال ما يلي:

2 ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

ثلاث ملاعق كبار من الخل.

مسحوق منظف للسيراميك.

نصف كوب من الداوني.

طريقة الاستخدام

نضيف جميع المكونات مع بعضها بالإضافة إلى الماء الدافئ ونقوم بغسل السيراميك جيدا، وبدون مجهود وسوف تلاحظي زوال البقع بدون أي مجهود ولا تكاليف ولا مساحيق كثيرة غالية الثمن.

تنظيف السيراميك بالخل

نصف كوب من الخل الأبيض.

بيكربونات الصوديوم.

كلوريكس ألوان.

كوب من الصابون السائل.

طريقة الاستخدام

نضيف جميع المكونات مع إضافة الماء ثم نقوم بارتداء قفاز للحفاظ على الأيدي من المنتجات، ويتم الغسل بسهولة وبدون مجهود ونلاحظ النظافة الفائقة.

تنظيف السيراميك بملح الليمون

نحتاج إلى ثلاث ملاعق من مسحوق ملح الليمون.

نصف كوب من البريل.

طريقة الاستخدام