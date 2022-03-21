نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اياك ترمي الريموت القديم به مادة ثمينة كيف تستفيد منها بطريقة عبقرية في المقال التالي

عندما نقرأ عنوان المقال نستغرب من ذلك هل الريموت القديم يحتوي على مادة ثمينة يمكن استخدامها وماهي المادة الثمينة والعجيبة وكيف يمكن الانتفاع بها وهذا ما سوف نعرضه في هذا المقال بالتفصيل فاليوم سنوضح سر في هذه المادة وما هي فوائدها. مادة ثمينة في الريموت القديم:- أولًا يجب ارتداء جونتي لأننا نتعامل مع بعض المواد الكيماوية وذلك لحماية أنفسنا.

نقوم بفتح الريموت من الخلف ونزيل الغطاء الخلفي بالكامل من الريموت.

ونقوم بإخراج القطعة المطاطية التي يكون مكتوب عليها الأرقام.

نحضر طبق قديم ونقوم بإحراق تلك القطعة عند احراقها سنحصل على مادة تنزل في الطبق.

يجب ارتداء كمامة عند حرق تلك المكون لأنها تخرج مادة كيمائية قد تضر بحياتنا فيجب توخي الحذر عند الحصول على تلك المادة.

يجب أن ننتظر حتى تحترق نهائيًا.

ونحصل على مادة زئبقية من الريموت القديم ولا يمكن استخدام الريموت الحديث لأنه لا يحتوي على تلك المادة.

نتركها حتى تبرد قليلًا فهي مادة شبيهة بالرماد نقوم بتجميعها ووضعها على منديل.

وحتى نتأكد بأنها مادة زئبقية نحضر سرنجة ونملئها بالماء ونسقطه نقطة نقطة على المنديل نجد ابتعاد الماء عن تلك المادة ولا ينزل بها. استخدام تلك المادة :- توجد تلك المادة في الدول الأوربية وليست المصرية لأنها محظورة فيمكن دمج تلك المادة مع السيليكون أو الجبس أو الرصاص وغيرها من المواد ويمكن عمل بها إطارات فهي تعتبر من المواد العازلة.

علاوة على أن هذه المادة غالية الثمن جدًا فيمكن استخدامها وصناعة الكثير من الأشياء بها.

يمكن استخدام تلك المادة في إصلاح غسالة أو ثلاجة أو غيرها من الأجهزة المعطلة.

يمكن عمل بها الترمومترات الزئبقية الطبية التي تقيس درجة الحرارة.

حيث يعتبر عنصر الزئبق من العناصر النفسية التي يصعب الحصول عليه. عمر شويل - جدة اياك ترمي الريموت القديم به مادة ثمينة كيف تستفيد منها بطريقة عبقرية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اياك ترمي الريموت القديم به مادة ثمينة كيف تستفيد منها بطريقة عبقرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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