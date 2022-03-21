نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات أسواق العثيم وخصومات تصل إلى 60 % على كافة السلع الغذائية في المقال التالي

يُقدم أسواق العثيم أفضل العروض لشهر رمضان المبارك والتي تعد من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية وتحتوي أسواق العثيم على العديد من المنتجات كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمواد الغذائية وتقدم أسواق العثيم لعملائها الكرام أفضل وأجود العروض وكل ماتحتاجه الأسرة في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عروض أسواق العثيم على المواد الغذائية: دجاج بروستد زينفس فليه أو شرائح بوزن 1 كيلو جرام متوفرة بسعر 36.50 ريال سعودي بدلا من 47.95 ريال سعودي، ويمكنك عمل وصفات شاورما الدجاج والبانية والكوردن بلو.

أفخاد دجاج رفيعة مجمد من ساديا بوزن 900 جرام ويمكن طهيها كدجاج مشوي لذيذ، متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد بدون أحشاء بوزن 1300 جرام متوفر بسعر للكارتونة الواحدة 148.50 ريال سعودي بدلا من 167.50 ريال سعودي.

برجر بقري بالتوابل العربية بوزن 1 كيلو جرام متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي، ويمكن تقديم البرجر لأفراد أسرتك مع شرائح البصل والطماطم والخيار المخلل الحلو والخس والكاتشب والمايونيز ويقدم مع البطاطس المقلية اللذيذة.

بازيلا خضراء وذرة حلوة، فاصوليا خضراء مقطعة، خضار مشكل مع ذرة بوزن 900 جرام للكيس الواحد إنتاج شركة ساديا بسعر 7.50 ريال سعودي.

قوانص دجاج ساديا أو أكباد دجاج ساديا بوزن 450 جرام متوفرة بسعر 3.95 ريال سعودي، والذي يمكن دخولها في وصفات الأرز البسمتي أو أرز الفرن.

أرز هالي سيلا بسمتي بوزن 10 كيلو جرام متوفر بخصم كبير سعره بعد الخصم 49.95 ريال سعودي بدلا من 71.25 ريال سعودي، ويمكنك إعداد به الكبسة المفضلة على مائدة الإفطار في رمضان.

سمن فارما طبيعي بوزن 1600 جرام متوفرة بسعر 66.95 ريال سعودي بدلا من 92.95 ريال سعودي، ويمكنك إستعمالها في الحلويات ومع الأرز وطواجن الخضروات.

سمبوسة من الكبير متوفرة بحشوة الدجاج أو حشوة الخضار بوزن 240 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي، وهى جاهزة على القلي فورا.

فطائر من الكبير بحشوة الدجاج عدد 8 فطائر بوزن 280 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي بدلا من 11.25 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على المنظفات: برسيل جل للغسالات برائحة اللافندر 2.9 لتر متوفر بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

شامبو عباية برسيل منعش 2 لتر متوفر بخصم 50% ليصبح سعره 29.95 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون بقوة بديلة للمبيض فيري بلس (800مل) بسعر 9.90 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق العثيم وخصومات تصل إلى 60 % على كافة السلع الغذائية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات أسواق العثيم وخصومات تصل إلى 60 % على كافة السلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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