نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات في العثيم Othaim بالسعودية اليوم خصومات رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم Othaim بالسعودية، تضخ أسواق العثيم كميات من المواد الغذائية بأقل الأسعار لتغطي إحتياجات الأسرة السعودية من سلع غذائية من أجود الأنواع وأرخص الأسعار، كما توفر أسواق العثيم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات المنزلية بخصومات كبيرة، ومن الجدير بالذكر أن أسواق العثيم تقوم أسبوعيا بتغيير وتعديل المنتجات وإضافة منتجات جديدة بشكل دائم لضمان سعادة وراحة عملاءه.

عروض أسواق العثيم Othaim على الأجهزة الكهربائية:

مقلاة بطاطس كهربائية كولين بسعة 6.5 لتر وبسعر 249 ريال سعودي، وتستطعين عمل كمية كبيرة من البطاطس المقلية بطريقة صحية في العزائم الرمضانية وأيضا يمكنك إعداد الدجاج بها بطريقة صحية وبدون الإحتياج إلى أي نوع من الدهون.

عجانة هومر كهربائية سعة 4 لتر بسعر 249 ريال سعودي، لصنع كافة المعجنات و الفطائر والحلويات بأنواعها المختلفة.

عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية:

قدر ضغط جرانيت بيستر متوفر بمقاسين مختلفين، مقاس 7 لتر بسعر 99 ريال سعودي، مقاس 10 لتر بسعر 125 ريال سعودي، وتمنحك الأوانى المصنوعة من الجرانيت طعام صحي ويضمن لكي عدم التساق الطعام به بالإضافة إلي السرعة الهائلة في نضج الطعام والتي توفر لك الوقت في الطهي خاصة في طهي اللحوم.

صنية فرن كاسا بونيتا عدد 3 قطع بسعر 35.95 ريال سعودي والتي تتوفر بالشكل المستطيل، ويمكنك صنع المكرونة البشاميل بها والجلاش باللحم.

عروض أسواق العثيم Othaim على الأجهزة الإلكترونية:

جوال سامسونج جالكسي إيه 12 متوفر باللون الأزرق الجذاب ومزود بعدد 4 كاميرا ويتميز بشاشته الكبيرة متوفر بسعر 585 ريال سعودي.

تابلت سامسونج أي تي 55 متوفر بسعر 999 ريال سعودي.

شاشة سهم إل أي دي سمارت 58 بوصة فائق الوضوح ذكي متوفر بسعر 1449 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المواد الغذائية:

لحم عجل بلدي بالعظم بوزن 1كيلو جرام بسعر 42.95 ريال سعودي، ويمكنك إعداد الكثير من الأطباق اللذيذة بلحم العجل كالكبسة.

لحم عجل بلدي بدون عظم بوزن 1كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي، ويمكنك القيام بفرمها وإستخدامها في عمل الكفتة والبرجر الشهي.

فراولة مونتانا مجمدة بوزن 1كيلو جرام بسعر 8.25 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال سعودي، وتعتبر الفراولة من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية ومن العصائر المحببة لدى الجميع ويمكن إضافة الموز والحليب والسكر إليها والحصول على أشهى عصير صحي متكامل العناصر والفيتامينات.