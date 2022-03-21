نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 50% على جميع الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده بالسعودية في المقال التالي

هايبر بنده، يُعد من أكبر وأضخم الهايبر ماركت المتواجد في المملكة العربية السعودية والذي يوجد له العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً؛ تسعي دائما إدارة الهايبر للعمل على إرضاء العملاء و جميع المستهلكين من خلال توافر العروض والخصومات الهائلة بإستمرار على كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة. عروض وخصومات بنده على الأجهزة الكهربائية: متوفر بالعرض قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر، سعرها قبل العرض 549 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 299 ريال سعودي، لعمل البطاطس المقرمشة بكل سهولة وصحية لكونها من غير زيت.

كما متاح بالعرض شواية تيفال بقوة 2000 وات بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي، سهلة الإستخدام لعمل بها كافة أنواع المشاوي كاللحمة و الفراخ و سهلة التنظيف ولا تستغرق سوى وقت بسيط لتسوية المشاوي اللذيذة. متواجد بالعرض خلاط كينوود قوة 300 وات سعره الأن ولفترة محدودة 149 ريال سعودي،فلا غنى عنه بداخل المطبخ لتحضير الأطعمة.

تخفيض على شواية كهربائية كولين بسعر 69 ريال سعودي هذا العرض لفترة محدودة بادر بالحصول عليه قبل نفاذ الكمية.

متواجد خلاط ارايتي ومعه مطحنتين متاح باللون الأبيض/ والأسود قوة 430 وات بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال سعودي، لفرم الخضار والمطحنتين تستخدم في طحن الفلفل الأسمر والكمون وأيضاً السكر للحصول على السكر البودرة بكل سهولة.

تخفيض يصل ل 10% على عصارة دوتس قوة 580 وات بسعر 119 ريال سعودي بعد الخصم، لعمل العصائر الفريش بكل سهولة والاستماع بمذاقة الرائع وايضاً بجودته وضمان نظافته لكونه مصنوع فالبيت.

متوفر بالعرض لهذا الأسبوع قطاعة فيليبس قوة 450 وات سعرها قبل العرض 179 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 99 ريال سعودي، تلك القطاعة تستخدم لتقطيع البصل والفلفل الرومي لمكعبات صغيرة جدا لتسهل عليكي عملية الطهي وتقطيع كافة الخضروات التي تحتاجي إليها في دقيقة واحدة.

متاح عصارة مولينكس بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي، لعمل عصير البرتقال واليوسفي بضغطة زر واحدة. اما عن عرض خلاط يدوي دوتس فسعره قبل العرض كان 59 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 45 ريال سعودي، لعمل الكيكات الهشة بكل أنواعها وخفق الكريم شانتيه بكل سهولة فلا غنى عنه بداخل كل مطبخ. عمر شويل - جدة خصم 50% على جميع الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده بالسعودية - ثقفني

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