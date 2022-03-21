نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سحري للتخلص من بقع الكلور على الملابس في دقايق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيل إزالة بقع الكلور من الملابس، يعد مببض الكلور واحد من أهم العناصر الأساسية الموجودة في بيوتنا والمستخدمة في غسيل الملابس وإزالة جميع البقع الصعبة والروائح الكريهة، لكن رغم كل هذا فإن سقوط نقطة واحدة منه على ملابسك ووجود هذه البقعة البيضاء العنيدى قد تسبب لك الإزعاج، وتجعلك تفقدين القدرة على إزالتها والتخلص منها.

يعد الكلور الأبيض من المواد الكيماوية التي تستخدم لتنظيف البقع من الملابس البيضاء وبقع الإصفرار من أرضيات الحمام والمطابخ، ولكن عندما نضع الكلور على الملابس الملونة بالخطأ وخاصة الملابس السوداء مما يسبب بقع غير مستحبة على الملابس الملونة ويؤدى إلي تلف الملابس ويكون من الصعب إزالتها، ولكن هناك بعض الطرق للتخلص من بقع الكلور من الملابس الملونة سوف نتعرف إليها، ولكن الجدير بالذكر أن هذه الطرق تكون فعالة إذا كانت بقعة الكلور حديثة على الملابس ولكن إذا كانت البقع قديمة فمن غير الممكن إزالتها إلا عن طريق صبغ الملابس في مصبغة متخصصة.

طرق التخلص من بقع الكلور من الملابس:

إزالة بقع الكلور بواسطة قشر البذنجان الأسود والحجر الأسود، نقوم بإحضار حجر أسود من العطار ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعما ونفرغه فى وعاء ونضيف إليه معلقتين كبار من الخل الأبيض ونقوم بمزج الخليط جيدا، ومن الجدير بالذكر أن الخل الأبيض يعمل على تثبيت الألوان بالملابس ويحافظ على رونقها، ونحضر بذنجانة سوادء ونأخذ قطعة من قشرها ونغمسها فى خليط الحجر الأسود والخل ونمسح بها أماكن بقع الكلور ثم نقوم بغسلها بالماء البارد وسوف تلاحظين إزالة بقع الكلور فورا ولكن هذة اللطريقة تصلح مع الملابس ذات الألوان الغامقة كالأسود والكحلي.

العسل الأسود والبيكم بودر لإزالة بقع الكلور من الملابس:

نحضر زجاجة بها بخاخ ونضع فيها نصف كوب من العسل الأسود ونخففه بالماء الساخن ونضيف إليه معلقة كبيرة من البيكم بودر ونقوم برج الزجاجة جيدا حتى تمتزج المكونات ونرش بها على أماكن البقع ثم نقوم بشطفه جيدا بالماء البارد.

إزالة بقع الكلور من الملابس بإستخدام الحنة:

نحضر كيس من حنة جلوري ونفرغها فى وعاء ونضيف إليه قطرات من الماء لعجن الحناء ثم نمزجهم جيدا، وبواسطة قطن الأذن نأخذ من خليط الحناء ونضعها على البقع ونتركها تجف ثم نقوم بغسلها بالماء البارد.

إذا كانت الملابس ملونة فيمكنك إستخدم ألوان الإكريلك في تلوين البقع بنفس لون الملابس وبذلك تكوني قد حافظتي على ملابسك وقومتي بإستخدامها لوقت أطول.

ثيوسلفات الصوديوم:

يعد تلك المكون من المكونات التي يتم استخدمها في التخلص من البقع الناتجة من الكلور على الملابس بكافة أنواع الأقمشة، ويتم شراءه من العطار، أو من محلات المنظفات، يتم الأستخدام عن طريق ملعقة من ثيوسلفات الصوديوم يضاف لكوب من الماء البارد، ثم قومي بالتقليب جيدا، وضعيها بالقطارة على المكان الذي به بقع الكلور، ثم اتركيها لمدة ساعة وبعدها اشطفيها بالماء.

إزالة بقع الكلور بالخل:

يدخل في تكوين الخل الأبيض حمض الخليك الذي يدخل في تركيبه والذي يساهم بشكل كبير في القضاء على بقع الكلور نهائيا.

ويكون ذلك من خلال وضع كمية من الخل الأبيض على مكان بقعة الكلور إلى أن تجف، ثم نقوم بعد ذلك بشطف ملابسك جيدا بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

أفضل حيل لإزالة بقع الكلور من الملابس:

يوجد العديد من الطرق التي تساعدك في التخلص من بقع الكلور من ملابسك نهائيا ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

الرسم والتطريز على الملابس:

تعد هذه الحيلة واحدة من أفضل الحيل الممكنة للقضاء على مكان بقعة الكلور من ملابسك، وذلك من خلال قيامك بتطريز مكان البقعة بشكل جميل ومميز، أو من خلال لصق بعض الرسومات على مكان بقعة الكلور الموجودة على القماش.

ألوان الأكريليك:

تعد الألوان الأكريليك من الألوان المصنعة التي يمكن استخدامها على الأقمشة كما يمكن إستخدام هذه المجموعة من الألوان المعروفة بإسم ألوان الأكريليك ويمكن شرؤاها من أي مكتبة.

فقط كل ما يجب عليك فعله هو إختيار درجة اللون المناسب لملابسك وتلوين مكان بقعة الكلور باللون المناسب لها وسوف تلاحظين الفرق وتحقيق النتيجة المطلوبة، وإرتدء تلك الملابس مرة أخرى لذلك نقدم لك أفضل الحيل لإزالة بقع الكلور من ملابسك.

الصوديوم:

يعرف هذا المكون بإسم ثيوسلفات الصوديوم ويوجد في كل من محلات المنظفات ومحلات العطارة، يستخدم في القضاء على بقع الكلورالموجودة على ملابسك فقط من خلال وضع ملعقة صغيرة منه إلى كوب ماء بارد مع التقليب الجيد، ثم يتم وضع هذا الخليط على مكان بقعة الكلور ويترك لمدة لا تقل عن ساعة حتى يمتص القماش هذا المحلول جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل مكان البقعة بالماء بشكل جيد لضمان التخلص تماما من بقايا هذا الخليط وسوف تلاحظين الفرق بعد الغسل، وبذلك يمكنكم الأستخدام دائما عند وجود بقع كلور على الملابس.