خلطة سحرية لتنظيف مقلاة الزيت من الدهون في دقايق

عادة ما تبحث الكثير من النساء عن بعض الخلطات السحرية التي تساعدها في نظافة الأواني وأدوات المطبخ، وخاصة مقلاة الزيت لأنها واحدة من أصعب الأواني المنزلية التي يصعب تنظيفها بسهولة من الخارج لدرجة أن الكثير منا يتركها.

كما هي دون تنظيف وخاصة إذا تراكمت عليها الدهون والزيوت المحترقة، لذلك سوف نقدم لك الحل السحري لتنظيف مقلاة الزيت من الخارج وإزالة الدهون المتراكمة عليها.

طرق تنظيف مقلاة الزيت من الخارج:

يوجد العديد من الوصفات والخلطات السحرية التي تساعدك في تنظيف مقلاة الزيت من الخارج وإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة عليها بمنتهى السهولة وإليك أهم هذه الوصفات:

خلطة معجون الأسنان:

يعتبر معجون الأسنان واحد من أقوى الوصفات السحرية السريعة التي تساعدك في تنظيف مقلاتك من الخارج في اقل من دقيقتين وذلك من خلال الخطوات الأتية:

نضع ملعقة كبيرة من معجون الأسنان في إناء صغير محكم.

ثم نضيف إليها بعد ذلك ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نخلط المكونات جميعا حتى يتكون لدينا خليط متجانس، ثم نضع هذا الخليط على المقلاة من الخارج.

نترك هذا الخليط على المقلاة لمدة لا تقل عن 5 دقائق ، ثم نقوم بفرك هذا الخليط جيدا لمدة دقائق بإستخدام ليفة تنظيف الأواني، ثم يشطف جيدا بالماء.

خلطة كربونات الصوديوم:

نحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم ونضعها في إناء كبير.

ثم نضيف إليهم 2 ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

نضيف إلى هذه المكونات كوب كبير من الخل الأبيض، ونقلب المكونات جميعا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف بعد ذلك كوبان من الماء المغلي ونقلب جيدا، ثم نضع المقلاة بهذا الخليط ونتركها لمدة لا تقل عن 3 قبل غسل المقلاة.

نخرج المقلاة بعد ذلك من هذا الخليط ونقوم بغسلها جيدا بسائل تنظيف المواعين وليفة خشنة.

ثم نقوم بعد ذلك بفرك المقلاة جيدا لمدة لا تقل 5 دقائق وتشطف بعد ذلك بالماء البارد.

وصفة مشروب الكوكاكولا:

يستخدم مشروب الكوكاكولا في إزالة الدهون من أواني الطبخ، لأن الكوكاكولا تحتوي على مواد فعالة في تلين الدهون وإزالتها من على الأسطح ويكون ذلك بإتباع الأتي: