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يعتبر دعك البراد والأطباق من الأمور المتعبة والشاقة لدى الكثير من ربات البيوت التي تستعرق بها كثير من الوقت وسوف نتناول في هذا المقال الطرق السهلة لدعك البراد وغيره من الحلل والأطباق والمواعين المليئة بالأوساخ ونوفر من شراء المساحيق غالية الثمن التي قد تتفاعل مع أواني الطهي وتلحق الضرر الكبير بصحة الإنسان. الطريقة السحرية والفتاكة للقضاء على المواعين والمتسخة. نضع ملعقة من الملح ويتم خلطه بقليل من الخل ويتم وضعه على الحروق والمواعين المتسخة ونتركه حوالي ربع ساعة ونقوم بدعكه بالفرشة جيدًا بدون الحاجة إلى الدعك الشديد وسوف نلاحظ رجوع المواعين إلى شكلها الجديد بطريقة سحرية ومبهرة وبذلك نكون قد وفرنا تعبك سيدتي والحاجة إلى العمل الشاق للتخلص من تلك الحروق. نضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم إلى القليل من السكر والقليل من الماء ويتم وضعه على المواعين لمدة ربع ساعة وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة وبأقل المكونات حيث يعمل بيكربونات الصوديوم على التخلص من الدهون المتراكمة كما يساعد على وإذابة الدهون. نضع القليل من خل التفاح على القليل من الليمون ويتم دمجهم بالماء وإضافة القليل من مسحوق المواعين المستخدم وتترك على البراد المحروق أو الأواني لمدة ربع ساعة وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة. فوائد تلك الوصفات:- حيث أنه توفر تلك الوصفات الكثير من الوقت تساعد في رجوع الأواني إلى شكلها الجديد وهذا ما يسعد ربات المنازل كثيرًا.

حيث أنه من المعروف أنه تلجأ ربات المنازل لشراء الأوعية الجديدة عند حرق الأوعية الخاصة بها وبذلك نكون وفرنا من شراء تلك المواعين غالية الثمن.

نكون قد وفرنا من أسعار المنتجات غالية الثمن واستخدام وجبات طبيعية لا تتفاعل مع الاستانلس أو غيره من خامات الأواني. عمر شويل - جدة مكون كلنا بنرميه هيرجع البراد الاستانلس والحلل المحروقة جديدة من تاني بكل سهولة وبدون دعك - ثقفني

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