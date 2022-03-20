شوف تنزيلات بنده اليومية عروض مميزة لعملائنا المميزون وخصم اضافى 50% لفترة محدودة

تنزيلات بنده اليومية، هايبر بنده يكون من أروع وأكبر الأسواق المتميزة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متواجد ومتوفر فيه كل المستلزمات والمستحضرات الغذائية وأيضًا الغير غذائية التي يريدها ويسأل عنها كل مواطن ومتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر قد قام بمنح وتقديم عدة أصناف متوافرة بالجودة الرائعة والكبيرة التي يريدها كل شخص في السعودية حتى تم توفيرها بسعر قليل يناسب كل مقيم في السعودية.

بنده من متجر صغير في الرياض إلى أكبر شركة تجزئة في المملكة العربية السعودية، تمتلك شركة بنده أكبر سلسلة متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ويزورها ملايين من العملاء في كل عام. وهي شركة رائدة في قطاع التجزئة يعود نشاطها في هذا المجال إلى العام 1978، يعمل أكثر من يعمل ما يقرب من 20 ألف موظفاً بتفانٍ واِلتزام من أجل تلبية احتياجات التسوق الخاصة بعملائنا.

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تنزيلات بنده اليومية

شركة بنده تكون من الشركات الحريصة لتقديم وعرض أكبر الخصومات القوية التي تكون مصاحبة للعروض الرائعة والكبيرة للغاية، فمن الممكن أن يتم العرض والتواجد لهذه العروض والخصومات سواء كانت بالشكل اليومي أو بالصورة الأسبوعية، كما أن شركة بنده قد حصلت واستحوذت أيضًا على عدة توزيعات أساسية عددها حوالي أربعة يتواجدوا في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الأسبوعية 3 + 1 من حب الذرة الكاملة من النوع ماليزانيا مقدار 340 جرام تكون بسعر 11.75 بدلًا من 15.80 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 30 جرام من خلطة نوعها كنور عدد 1 + 1 سعرها يكون 6.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية الحمص من النوع مانديز مقدار 540 جرام عدد 3 + 1 يكون سعرها 13.50 بدلًا من 18 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 255 جرام من الشوكولاتة نوعها سنيكرز سعرها يكون 13.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 427 جرام من الشوكولاتة نوعها كيت كات شنكي ميني مونتس ومعها 20 بالمائة خصم سعرها يكون 20.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية الشوكولاتة من النوع كيت كات مقدار 36 + 6 * 20.5 جرام سعرها يكون 33.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

عروض بنده الشهرية

خصومات بنده اليوم لحم التونة الخفيف في زيت دوار الشمس من النوع قودي مقدار 90 جرام عدد 3 + 1 سعرها يكون 15.75 بدلًا من 22 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 90 جرام من لحم التونة الخفيف من النوع بوتان عدد 3 + 1 سعرها يكون 15.75 بدلًا من 22 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية 300 مل من صلصة الصويا نوعها ماجي عدد 2 + 1 يكون سعرها 16.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي. عروض بنده اليوم 290 مل من الصلصة نوعها قودي عدد 2 + 1 يكون بسعر 32.95 بدلًأ من 50.85 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

عروض بنده الأسبوعية البرغل التركي المطحون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 5.95 ريال سعودي. خصومات بنده الشهرية الآيس كريم من النوع هاجين داز مقدار 80 مل عدد 2 + 1 يكون بسعر 19.95 بدلًا من 32.85 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم لفايف القرفة من النوع سوار مقدار 405 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 41.95 بدلًا من 83.90 ريال سعودي. خصومات بنده الشهرية اللبن المركز من النوع المراعي مقدار 170 جرام عدد خمس حبات يكون بسعر 10 بدلًا من 14.75 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 12 * 330 مل من المياه نوعها نوفا عدد اثنان كيس يكون بسعر 10 بدلًا من 13.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية اثنان مجموعة من المياه نوعها نستله مقدار 12 * 0.33 لتر تكون بسعر 10 بدلًا من 13 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية غسول الوجه من النوع فير آند لوفلي مقدار 150 جرام يكون بسعر 16.50 بدلًا من 32.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية الكريم الخاص بالنهار من النوع ناتشرال وايت أولاي مقدار 50 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 90 جرام من منظف الوجه من النوع بوندس يكون بسعر 16.95 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية