نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص أو الوزغ من المنزل بطريقة نهائية فعالة ومجربة بدون أي مجهود أو لمس في المقال التالي
تعاني الكثير من ربات المنازل كثيرا وخاصة في فصل الصيف من تواجد البرص في منازلها والذي يتميز بشكله السيء والمخيف إلى جانب أنه سام لذلك قامت ربات المنازل بالبحث عن الطرق الفعالة والقوية للتخلص منه نهائيا لذلك سوف نقوم الآن بتوضيح لكم طريقة طرده من المنزل بشكل نهائي دون لمسه.
طرق طرد البرص
عندما يتواجد البرص في المنزل وتراه سيدات المنزل أو أي فرد من العائلة يشعر بالرعب ويقوم بسحب أي شيء يوجد بجانبه والقيام بضربه به مما يجعل الجميع يشعر بالرعب ولكن اليوم استطعنا أن نأتي لكم بطرق فعالة جدا في طرده دون الجري وراه وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- قشر البيض: نعم أنه قشر البيض يساهم كثيرا في طرد البرص من المكان وذلك لأنه يظن البرص عندما يراه بأنه بيض ثعبان، حيث يخاف البرص من الثعبان كثيرا من أن يبلعه.
- ألواح الغراء: يجب أن تقوم ربات المنازل بعمل ألواح من الغراء يتم وضعها بالقرب من الشبابيك والبلكونات والأبواب وعندما يأتي البرص ليدخل يلتصق بتلك الألواح الخشبية.
- التخلص من بقايا الطعام: يجب على ربات المنازل التخلص من بقايا الطعام التي توجد على أسطح المطبخ والمنضدة حيث أن رائحتها تجذب البرص.
- البرك الطينية: التخلص من تواجد البرك الطينية في جنينة المنزل أو في أماكن مقتربة جدا من المنزل وذلك لأن البرص أو الوزغ يعشق الأماكن الطينية الرطبة.
- كرات التبغ والبن: يجب على ربات المنازل عمل كرات من التبغ والبن ووضعها في أماكن قريبة جدا من أماكن تواجده فهذه الكرات تعمل على إخافته وتساعد في خروجه من المنزل.
- المسح بالخل: نجد أن رائحة الخل النفاذة تساعد على طرد البرص من أماكن تواجدها.
- الثوم: تساعد رائحة الثوم النفاذة في طرد البرص فعلى ربات المنازل بتقشير الثوم وقسمه نصفين ووضعه في أماكن تواحد البرص.
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