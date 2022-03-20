نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف عروض مذهلة حتى نهاية مارس في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف عروض مذهلة حتى نهاية مارس، يتوفر قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر 2000 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 46%، يتوفر قلاية بدون زيت سنكور سعة 2 كجم 2.6 لتر بسعر 149 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 59%، يتوفر شواية تيفال سعة 2000 وات بسعر 229 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 43%، يتوفر خلاط كينوود سعة 300 وات بسعر 149 ريال بدلاً من 205 ريال خصم 28% ضمن عروض مارس هايبر بنده.
خصومات هايبر بنده 60% المذهلة
يتوفر شواية كهربائية كولين سعة 2000 وات بسعر 69 ريال بدلاً من 109 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن خصومات مارس نصف الثمن خلاط مع مطحنة مولينكس سعة 400 وات بسعر 109 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط يدوي براون سعة 450 وات بسعر 115 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 23%، يتوفر قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر 1500 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 495 ريال خصم 60%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده
يتوفر محضرة طعام كينوود سعة 800 وات بسعر 269 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 36%، تتوفر ضمن عروض مارس هايبر بنده غلاية دوتس سعة 1.7 لتر بسعر 39 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 40%، يتوفر غلاية كهربائية كليك أون سعة 1.8 لتر بسعر 35 ريال بدلاً من 59 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عصارة سنكور بسعر 45 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 35%، يتوفر عجانة دوتس سعة 1200 وات بسعر 379 ريال بدلاً من 530 ريال خصم 29%.
خصومات مارس نصف الثمن
يتوفر عجانة مع وعاء سنكور بسعر 299 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 59%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده فرامة لحم كولين سعة 1400 وات بسعر 139 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 44%، يتوفر فرامة لحم دوتس سعة 700 وات بسعر 215 ريال بدلاً من 295 ريال خصم 17%.
عروض الشاشات هايبر بنده
يتوفر تلفزيون إمبكس جلوريا 40 بوصة ال اي دي اتش دي بسعر 699 ريال بدلاً من 789 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة أندرويد 10 بدقة يو إتش دي بسعر 1599 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده مارس المذهلة جوجل كروم كاست 3 بسعر 169 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 27%.
عروض الهواتف هايبر بنده
يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده ريدمي نوت 11 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام، حجم الهاتف 6.55 بوصة كاميرا 2+8+50 ميجا بيكسل بسعر 719 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 10%، يتوفر عرض خاص على أوبو أي 55 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+2+50 ميجا بيكسل بسعر 849 ريال ضمن عروض مارس هايبر بنده.
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