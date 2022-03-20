نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن هدايا عيد الأم في المقال التالي
عروض اكسترا المملكة العربية السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع جميع الإلكترونيات وأيضًا الكهربائيات التي تقوم الشركة بتوفيرها بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد في السعودية لكي يقوم المواطن بالحصول والاستحواذ على كل المتطلبات والاحتياجات التي يريدها ويرغب بها أما أن تكون من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وكذلك الأدوات المنزلية، حيث تكون شركة اكسترا شركة مساهمة قد دخلت للسوق المالي وأيضًا المركزي في السعودية.
عروض اكسترا اليوم تصل ل 60% خصومات شهر مارس أقوى تنزيلات السعودية
عروض اكسترا الأسبوعية
خصومات اكسترا شركة متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في قيامها بعرض وتقديم أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة اللغاية.
كذلك فإن شركة اكسترا تكون متميزة لتقديم هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يتوافق ويتلاءم مع كل فرد متواجد في المملكة، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون من إحدى الشركات التي تختص لبيع جميع الإلكترونيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر غسالة التعبئة الأمامية من النوع هاير مقدار 7 كيلو جرام 1200 دورة في الدقيقة باللون الأبيض تكون 1449 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جورينيه 18000 وحدة التبريد بارد فقط خمس سرعات للمروحة يكون بسعر 2199 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجم 48 بوصة من النوع إل جي عالية الدقة تكون بسعر 3999 بدلًا من 12599 ريال سعودي.
- سعر المكنسة من النوع دايسون الكهربائية 545 واط حجم 1.9 لتر باللون الأحمر أو النيكل يكون 3199 ريال سعودي.
- برود لينك من النوع آر إم ميني 3 بالريموت الذكي يدعم الواي فاي باللون الأسود يكون بسعر 105 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- يوفي سولو كام مع دقة 2 كي يدعم الواي فاي اللاسلكي باللون الأبيض سعره يكون 375 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- مصفف الشعر من النوع دايسون اير راب باللون الفوشيا أو النيكل يكون بسعر 2499 ريال سعودي.
- المكنسة الكهربائية اللاسلكية من النوع دايسون 525 واط سعة الغبار 740 مل باللون الأزرق أو الفضي سعرها يكون 2450 بدلًا من 3069 ريال سعودي.
- سماعة الرأس من النوع بوز كوايت كومفورت 45 اللاسلكية مع ميزة إلغاء الضجيج سعرها يكون 1799 ريال سعودي.
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