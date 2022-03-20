شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% علي كل المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن عروض الشتاء الخاصة بـ هايبر بنده السعودية والذي سوف يتم تقديمه خلال شهر فبراير، وسوف تكون عروض الشتاء هذا العام عروض مميزة للغاية، وخلال هذا المقال سيكون عن العروض التي يتم تقديمها خلال شهر فبراير هذا العام، وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على عروض هايبر بنده الخاصة بالشتاء هذا العام، فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.

عروض بنده الأسبوعية

تم تأسيس هايبر بنده السعودية على يد واحد من أهم رجال الأعمال السعوديين وهو حمود البراهيم، وهو قد عمل في العديد من الوظائف في بداية مشواره وهذا ما جعله يكتسب العديد من الخبرات في أمور مختلفة، جعلته ينجح في مشاريعهم وقد نحج هايبر بنده الذي أنشأه وكان في البداية هايبر صغير ولكن بعد نجاحه وتوسعة أصبح من أكبر شركات التجزئة الغذائية المساهمة في المملكة.

عروض الشتاء في بنده فبراير 2022

عروض الشتاء في بنده هذا العام عروض مميزة للغاية، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:

صلصة المعكرونة ماجي سعر الحبة 10 ريال سعودي.

خضروات بنده 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي.

لحم تونا فاخر في زيت دوار الشمس بنده 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.

ورق عنب بناتي حلواني إخوان سعر الحبة 15 ريال سعودي.

لانشون دجاج سنيورة 2 حبة بسعر 15 ريال سعودي.

هيل ذهبي زينا سعر الحبة 30 ريال سعودي.

جبنة مطبوخة قالب بنده وزن 1 كجم بسعر 20 ريال سعودي.

منظف جاف سعر الحبة 20 ريال سعودي.

مطهر داك سعر الحبة 20 ريال سعودي.

سائل مطهر ومعقم ديتول حجم 1 لتر بسعر 25 ريال سعودي.

منعم الأقمشة كمفورت سعر الحبة 15 ريال سعودي.

2 حبة من منعم الأقمشة سوبرين المركز بسعر 20 ريال سعودي.