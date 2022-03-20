شوف أقوى عروض بنده هايبر بنده وتخفيضات حصرية بمناسبة يوم الأم وقرب رمضان

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عروض بنده هايبر بنده تقدم أقوى العروض والتخفيضات المضاعفة والتنافسية بمناسبة يوم الأم العالمي، وقرب حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وكل أم بخير ولذلك تقدم مجموعة شركات بنده هايبر بنده للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة الفروع حول المملكة العربية السعودية، بتوفير عروض قوية على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تساعد الأمهات في إعداد أفضل وأشهى الأصناف والأطباق في شهر رمضان المبارك والتي لا غنى عنها على السفرة الرمضانية طوال الشهر الفضيل، ولذلك تقدم لكم من خلال موقع ثقفني أهم عروض الأدوات والأجهزة المنزلية لهذا الأسبوع والتي يمكن أن تمثل هدية ثمينة لست الحبايب في عيدها. أقوى عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأدوات المنزلية: عرض طقم قدور توميك كوركوماز مكون من 11 قطعة بسعر 359 ريال سعودي بدلاً من 539 ريال.

قدر غير لاصقة بالغطاء من مستر كوك مقاس 20 سم بسعر 31 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

وعرض الأكثر مبيعاً طقم صواني فرن للكيك تيفال مستدير مكون من أربع قطع بمقاسات تبدأ من 28 سم وحتى 38 سم فقط بسعر 365 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

طقم مقلاة غير لاصقة مكون من قطعتين من بيستر بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 64 ريال. طاولة مدورة كوسموبلاست بسعر 99. ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

سجادة صلاة مناسك بسعر 44 ريال سعودي بدلاً من 68 ريال.

كرسي غرناطة بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 48 ريال. طقم صواني فرن مربعة مكون من قطعتين بوركام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

ترمس استانلس ستيل بمقبض خشبي شاها سعة 1.4 لتر بسعر 74 ريال سعودي بدلاً من 101 ريال.

طقم كاسات شاي باسباتشي مكون من ست قطع بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 10 ريال. عرض الأجهزة الكهربائية المنزلية المتنوعة: قدر ضغط كهربائي دوتس سعة 12 لتر بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من 386 ريال.

فرن كهربائي كليك أون سعة 46 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

موزع مياه بارد وحار من كليك أون بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عرض قوي على طاهية أرز من كينوود سعة 1.8 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 269 ريال. قلاية بدون زيت بالسون سعة 5 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

شواية من تيفال قوة 2000 وات بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

خلاط كينوود قوة 300 واط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 205 ريال.

خلاط ارايتي مع مطحنتين قوة 430 واط، ومتوفر باللونين الأبيض والرمادي بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده هايبر بنده وتخفيضات حصرية بمناسبة يوم الأم وقرب رمضان - ثقفني

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