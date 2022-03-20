شوف أجمل رسائل تهنئة يوم الأم وعبارات عيد الأم 2022 مكتوبة ومصورة

في هذا التوقيت من كل عام يزيد البحث عن أحدث رسائل تهنئة عيد الأم احتفالاً بقدوم يوم الأم حيث يحتفل الوطن العربي في الحادي والعشرين من مارس في كل سنة بالأم العربية اعترافاً بفضل الأمهات وتقديراً لجهودهن في تربية أبنائهن، ويتم اختيار الأم المثالية كل عام تكريماً لها، ومن الجدير بالذكر أن كل دولة حول العالم تحتفل بهذا اليوم على طريقتها وفي يوم خاص بها، ويحثنا الدين الإسلامي على طاعة الأم والإحسان إليها طوال أيام السنة وليس في يوم واحد فقط.

رسائل تهنئة يوم الأم

أمي الحبيبة أنت النور الذي يضيء حياتي وينير دربي كل عام وأنتِ بخير يا أغلى الناس.

لا حياة بدون أمي إذا تبسمت تبسم العالم وإذا حزنت أظلمت الدنيا اللهم احفظ لي أمي ولا تريني فيها بأساً.

أمي يا أغلى الناس يا قلب أغلى من الماس أنت الحب والحياة أنتِ لحياتي أساس.

أنت عيني التي أرى بها وأنتِ قلبي الذي ينبض أنتِ أيامي الجميلة وبسمات عمري يا أمي.

الأم وجودها حياة ودعواتها لنا نجاة وتحت أقدامها جنات النعيم.

يا من تحت قدمك الجنة أقسم بخالق السماوات والأرض أني أحبك حباً لم أحبه لأحد غيرك.

أمي هي ملكة حياتي وربيع عمري وضياء قلبي.

اللهم ألبس أمي لباس الصحة والعافية وأطل عمرها ولا تحرمني وجودها.

كيف لا أحبك وأنت وصية الرحمن، كيف لا أعشقك وأنتِ نبض قلبي.

قد يخذلك الجميع إلا أمك فهي تتألم لألمك وإن لم تتكلم اللهم احفظ أمي من كل سوء.

لا قلب مثل قلب أمي مهما كثرت حولي القلوب.

لو أن الأمر بيدي لاخترت من قلب أمي وطناً فهناك الأمن والأمان.

مادامت أمي في الدنيا فلا يهم أي شئ آخر.

صور عيد الأم