شوف أقوى عروض لولو هايبر عروض تحطيم الأسعار تحت شعار أقل من 30 ريال على جميع الأجهزة والمنتجات المختلفة لا تفوتها

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تستمر عروض لولو هايبر القوية على التوالي ولكن هذه المرة تقدم أقوى عروض تحطيم الأسعار على مختلف المنتجات. حيث تقدم لولو عروضها تحت شعر حطمنا الأسعار بأقل من 30 ريال على مختلف الأجهزة سواء أكانت أجهزة إلكترونية أو منزلية أو حتى أجهزة كهربائية بأسعار مميزة لا تزيد عن 30 ريال سعودي على المنتج كما تقل الأسعار عن 30 ريال أيضاً بمناسبة حلول عيد الأم وشهر رمضان المبارك كما لا ننسى أيضا تخفيضات السلع الغذائية. لذلك ننصحك بقراءة المقال حتى النهاية حتى لا تفوت العرض المميز في متاجر لولو. أقوى عروض لولو هايبر لتحطيم الأسعار على الأجهزة الإلكترونية اشتري سماعة أذن من يونيفرسال متوفرة بأشكال وألوان متنوعة مثل الأبيض والأحمر، للحبة بسعر 15 ريال بدلاً من 19 ريال سعودي، ووفر 4 ريال.

خصم 11 ريال على يونيفرسال سماعة رأسية، للحبة بسعر 25 ريال بدلاً من 36 ريال سعودي.

وفر 10 ريال على سماعة رأسية تعمل بالبلوتوث من أيكون، سعر الحبة 29 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.

اشتري حامل ثلاثي مع ضوء / يونيفرسال حامل جوال بحلقة ضوء على شكل عصا سيلفي. للحبة بسعر 29 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي. تخفيضات لولو القوية على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وصلة شاحن متنوعة 3 في 1 من يونيفرسال، للحبة بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي.

اشتري صانع الدونات من أيكون، للحبة بسعر 29 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي. LULU Hyper Offers على الأجهزة المنزلية خصم 12 ريال على ترمس حفظ السوائل متنوع، سعة الترمس 1 لتر، للحبة بسعر 27 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.

وفر 20 ريال على مقلاة شيفلاين، بمقاس 20 سم، بسعر 29 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي. خصم 11 ريال على طقم أدوات المطبخ الغير لاصقة من برستيج، الطقم مكون من 5 قطع، بسعر 20 ريال بدلاً من 31 ريال سعودي.

اشتري مارينكس صينية مستطيلة حرارية، بمقاس 2.2 لتر، بسعر 15 ريال بدلاً من 29 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر عروض تحطيم الأسعار تحت شعار أقل من 30 ريال على جميع الأجهزة والمنتجات المختلفة لا تفوتها - ثقفني

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