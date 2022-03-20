نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60 % بمناسبة شهر رمضان في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من أكبر المكاتب الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية بالسوق المركزي والمالي أيضًا، حيث أن هذه المكتبة يكون متواجد ومتوفر بها كل المتطلبات والمستلزمات التي يريدها ويحتاج لها كل شخص ومواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك استطاعت المكتبة أن تقوم بتوفير كل الألعاب التي يريدها ويطلبها كل طفل متواجد في السعودية.
عروض جرير على اللاب توب والأجهزة والجوالات تصل ل 50% لمدة 10 أيام
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من ضمن المكاتب التي عملت على تقديم وتوفير أكبر الخصومات القوية التي تصاحبها أروع العروض المذهلة جدًا، كما أن تلك المكتبة متخصصة في البيع لكل المستلزمات والمنتجات التي يرغب بها ويحتاج لها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن جميع هذه الخصومات والعروض المقدمة عن طريق مكتبة جرير تكون متوفرة بالسعر الذي يناسب ويوافق كل مواطن في السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على ساوند بار من النوع إل جي SN7Y يدعم البلوتوث باللون الأسود تكون بسعر 2499 ريال سعودي.
- خصومات جرير سماعة الرأس من النوع ريزر ثريشر الخاصة بالألعاب اللاسلكية مع الميكروفون القابل للسحب أحادي الاتجاه باللون الأسود تكون بسعر 619 ريال سعودي.
- الكاميرا الاحترافية من النوع كانون اي او اس 4000 دي أن آي أس تكون بسعر 1579 بدلًا من 1689 ريال سعودي.
- سعر حقيبة الظهر من النوع بوما أكاديمي مع الملحقات تكون 185 ريال سعودي.
- قارورة الماء من النوع نايكي تي آر مع الأوقية باللون الوردي أو اللون الأسود سعرها يكون 79 ريال سعودي.
- قارورة الماء من النوع بوما سبورت ستيل 700 مل باللون الأحمر الشفاف أو اللون الأسود تكون بسعر 39 ريال سعودي.
- ورق التجليد من النوع ديزني كارز 50.00 سم يكون بسعر 14.24 ريال سعودي.
- ورق التجليد من النوع ماتيل باربي يكون بسعر 15 ريال سعودي.
- رول تحديد اللاصق الصلب باللون الأسود 45.00 سم يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- لوحة الرسم العميقة ذات الملمس الخشن من النوع فونيكس تكون بسعر 28 ريال سعودي.
- لفة كانفاس من النوع فونيكس يكون سعرها 295 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60 % بمناسبة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.