نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s، تعد سلسلة مطاعم ماكدونالدز في المركز الأول على مستوى في عالم في تقديم وجبات البرجر الشهية، ولذلك وجدت الفروع الخاصة بها نجاح باهر في الوطن العربي على وجه أخص في المملكة السعودية، حيث أنها المفضلة لدي الكبار والأطفال وخصوصًا لما تقدمه من مذاق مميز والعاب وهدايا لهم.

أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s

يبحث الجميع عن أحدث وأهم عروض مطاعم ماكدونالدز لأنها الوجبات الخاصة بها هي التي يفضل العائلات تناولها عند الخروج من المنزل، أختصاراً للوقت وضمان الحصول على طعام شهي وذات جودة عالية، ولذلك جمعنا لكم اليوم أحدث عروض ماكدونالدز السعودية .

عرض منيو التقفيلة

هذا العرض مناسب جداً للعائلات من خلال هذا العرض ادفع فقط 6 ريال زيادة على وجبة تريد الحصول عليها وأحصل معاها على ماك فلوري بارد 6 قطع تشيكن ماك ناجتس وأيضًا تشيكن ماك وينجز، و أضف 4 ريال وسوف تحصل مع الوجبة على 4 قطع ماك ناجتس و 2 ثدقطعة شيكن ستربس.

وجبات التوفير من ماكدونالدز السعودية McDonald’s

يمكن مع ماكدونالدز الحصول على العديد من الوجبات الشهية بأسعار موفرة جداً جمعنا لك أفضل هذه العروض على أكثر سندوتشات ماكدونالدز مبيعًا.

وجبة ماك شتيكن عدد 2 ساندوتش مع كوكاكولا بطاطس مقلية بسعر 27 ريال سعودي فقط.

وجبة McChicken Bundle لعشاق الدجاج الحار عدد 2 ساندوتش مع بطاطس ماكدونالدز اللذيذة ومشروب بارد بسعر 27 ريال.

وجبة ديو ماك تشيكن مكونة من 2 ساندوتش دجاج ، مع مشروب بطاطس محمرة بسعر 31 ريال فقط.

وجبة ماك تشيكن عادي أو حار وزن 539 جرام مع مشروب وبطاطس بسعر26 ريال.

تشيكن ماك ونجز وتشيكن ستربس وصانداي براوني كل ذلك فقط ب 22 ريال.

يمكنك الحصول على 4 قطع ماك ونجز مقابل 9 ريال فقط.

سبايسي ماك راب مع امريكانو مثلج وبطاطس مقلية فقط بسعر 20 ريال.

لعشاق الجراند تشيكن وجبة مكونة من 2 ساندوتش جراند تشيكن مع 9 قطع ماك ناجت وبطاطس مقلية ومشروب غازي فقط بسعر 50 ريال.

عروض وتخفيضات السندوتشات من ماكدونالدز السعودية McDonald’s

تقدم جميع فروع ماكدونالدزبالمملكة السعودية عروض وتخفيضات مميزة على مجموعة من أشهر السندوتشات لديها سوف نقدمها لكم بالأسعار والصور.

ساندوتش سموكي باربكيو قطع لحم بقري حلال فاخرة مع قطع الدجاج المقرمش و قطعة جبن إيمنتال وخس وصلصة الباربكيو والبصل المقرمش، بسعر 27 ريال.

ساندوتش تشيكن برجر ديلوكس قطعة دجاج مقرمشة حارة وزن 100 جرام مع قطعة جبنة إيمانتال وخس وصلصة الخردل وقطع الطماطم 9 ريال فقط.

ساندوتش دبل تشيز برجر 2 قطعة لحم بقري مع صلصة الكاتشاب وصلصة الخردل والخيار المخلل والجبن الشيدر بسعر بسعر 10 ريال.

عروض الفترة المحدودة من ماكدونالدز

تقدم سلسلة مطاعم ماكدونالدز العديد من العروض الرائعة منها عروض مستمرة لفترة غير محدوة ومنها عروض لفترة محدودة على أشهي وأفضل الوجبات التي يعشقها الجميع، ومن أهم هذه العروض الأتي:

بيري بيري دجاج مكون من خبز وطمام وخس و 2 قطعة دجاج وشريحة تركي، مع البطاطس المقرمشة ومشروب بسعر 11 ريال فقط.

ساندوتش سبايسي او عادي تشيكن فيلية مكون من خبز القمح وشريحة دجاج مقرمش سمكية حارة وصلصة الخردل وطماطم وخس شريحة جبنة إيمانتال بسعر22 ريال.

عروض وتخفيضات جديدة من ماكدونالدز السعودية McDonald’s

تقدم شركة ماكدونالدز بالمملكة السعودية عروض وتخفيضات جديدة رائعة عبر التطبيق الخاص بها فقط قم بتحميل التطبيق على جهازك المحمول وتمتع بأفضل التخفيضات على وجبات وسندوتشات ماك الرائعة من أهم هذه العروض الأتي:

ساندوتش تسيكن ماك 3 قطع برجر فراخ مقرمش وكوكاكولا مع بطاطس ماك المقرمشة بسعر 10 ريال فقط.

ساندوتش بيج ماك لحم بقري عدد 2 قطعة لم مع الجبن الشيدر والخس وصلصة الخردل ومياه غازية وبطاطس ماك المقلية بسعر 10 ريال فقط.

وجبة هابي ميل للأطفل 4 قطع فراخ ناجتس مع عصير و بطاطس مقلية بسعر 10 ريال.

جمع نقط مع برنامج المكافآت

تقدم مطاعم ماكدونالدز العديد من المفاجأت لاعملائها دائمًا، ولذلك حرصت على طرح برنامج المكافآت والذي يسمح لك بأن تحصل على تشيكن ماكدو وماك فلوري ماك ناجتس مجانًا، وذلك عن طريق طلبك لأي أوردر من أي فرع من فروع McDonald’s، أو إسترداد عروض من على التطبيق الخاص بهم عن طريق جهاز الطلب الذاتي، الـDrive – Thru، أو من داخل الفرع، فقط يجب عليك مسح الـQR Code الذي سوف يظهر على شاشة جوالك، وبذلك يمكنك جمع نقاط كافية ثم استبدالها بأي من منتجات المكافآت الموجودة بالصورة الخاصة بالعروض من على التطبيق.

هكذا نكون قدمنا أحدث عروض ماكدونالدز السعودية McDonald’s