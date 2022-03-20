نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض مشتريات رمضان 2022 أسواق بنده والعثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مشتريات رمضان 2022 أيام قلائل ويحل علينا شهر رمضان بنفحاته العظيمة التي بدأت تنتشر في أرجاء البلاد منذ انتصاف شهر شعبان، حيث ينتظر الجميع قدوم الشهر الذي يبعث الراحة والطمأنينة في نفوسنا، ففيه يجتمع الصغير والكبير على مائدة طعام واحدة لتناول وجبة السحور التي تهيئه لعملية الصيام التي تصل إلى 16 ساعة في بعض الأوقات، وتسعى جميع الأسواق والمحلات التجارية والهايبر ماركت إلى عمل عروض وتخفيضات مميزة وهائلة تناسب الباحثين عن مشتريات رمضان من عصائر وفواكه وتمور ومكسرات بمختلف أنواعها، لذا بادرت بعض الأسواق التجارية بعمل عروض مختلفة على السلع احتفالا بهذا الشهر الكريم.

عروض مشتريات رمضان من بنده

يمكنكم معرفة أسعار وعروض دقيق ونصف كيلو جبن شيدر والعديد من العروض المميزة ،

تقدم اسواق بندة عروض مختلفة خلال شهر رمضان منها: كيلو دقيق فاخر 9.95 ريال، تونة قودي 185 جرام بسعر 13.95 ريال، كيس دجاج دوكس 144.95 ريال، نصف كيلو جبن شيدر 18.95 ريال، دجاجة فقيه 1100 جرام بسعر 129.95 ريال، كيلو صدور دجاج رويال 19.95 ريال، 400 جرام مربى حلواني 14.95 ريال، رقائق سبرنج رول 110 جرام بسعر 9.95 ريال.

عروض مشتريات رمضان من العثيم

سوف نعرض لكم خلال السطور القادمة أهم عروض ومشتريات رمضان في أسواق العثيم على المنتجات الغذائية والدجاج واللحم ومنتجات الألبان والزيت والحلويات ولقمة القاضي وكذلك شوربة الشوفان واليكم الأسعار كالآتي:

قام العثيم بعمل عروض مختلفة ومتنوعة بمرور شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ العرض من 16 مارس وحتى 22 مارس الجاري، وأبرز هذه العروض: 2 كيلو جرام شراب تانج برتقال 42.95 ريال، 500 جرام لقمة القاضي 3.95 ريال، 500 جرام شوربة شوفان كويكر 5.95 ريال، دجاج ساديا 128.95 ريال، 5 كيلو أرز بسمتي هندي 27.95 ريال، زجاجة زيت نباتي 1.5 لتر بسعر 24.95 ريال، كيلو لحم بلدي بالعظم 41.95 ريال سعودي، كيلو جبن اسطنبولي 14.50 ريال، كيلو حلويات شرقية 19.95 ريال.