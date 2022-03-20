شوف ارخص عروض ساكو اثاث عروض رمضان 2022 السعودية أفضل المنتجات بأقل الأسعار

ارخص عروض ساكو اثاث عروض رمضان 2022 في السعودية أقوى وأوفر الأسعار الخاصة بقطع الأثاث المتنوعة، والمختارة من متجر ساكو saco ضمن فئة التصميمات العصرية والعملية، والتي تعد من أبرز الحلول الذكية لتفير المساحة، إلى جانب أنها تتسم بالعملية والمتانة لتتحمل أغلب الظروف المحيطة، ويهتم متجر ساكو الإلكتروني بعرض افضل المنتجات من حيث جودة التصنيع وقوة ومتانة الخامات المستخدم، والتي تضمن للمستخدم عمر أطول للمنتجات، ولعملاء التسوق أون لاين من موقع ساكو يقدم ساكو خدمات التقسيط بدون فوائد، والمتوفر على مدار 6 أقساط بقيمة رمزية، وفي عروض وتخفيضات رمضان يعرض ساكو السعودية مجموعة متنوعة من قطع الأثاث الداخلي والخارجي بأسعار منافسة.

عروض ساكو اثاث

تبدأ عروض الأثاث وأغلب المنتجات المعروضة في كتالوج ساكو الجديد والخاص بشهر مارس منذ أواخر شهر رجب الماضي، لتنتهي في يوم 4 رمضان 1443 المقبل، كما أن تلك العروض سارية حتى نفاذ الكميات المتاحة بالمخازن، ويمكنكم التعرف على أفضل العروض الخاصة بأرائك ساكو المريحة والقابلة للتعديل، والتي تعمل بأكثر من طريقة لتناسب احتياجات المستخدمين.

أريكة سرير تكفي 3 مقاعد باللون الأحمر 71×81×188 سم بسعر 599 بدلًا من 699 ريال.

عرض أريكة سرير تكفي 3 مقعد باللون الرمادي 81×88×189 سم بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال.

طاولات ساكو

يتيح متجر ساكو للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لتصميمات فريدة وعملية للطاولات، وخاصةً الطاولات الجانبية وطاولات القهوة بأقل الأسعار، ويضمن المتجر لمستخدميه الجودة الممتازة والمتانة والصلابة، إلى جانب التصميمات المميزة التي تناسب مختلف أنواع الديكور بألوان عملية وجذابة، فبالإضافة إلى كونها عملية ومميزة فهي تضفي لمسات أنيقة لمنزلك ليصبح أكثر راحةً.

طاولة قهوة مستديرة 48×80×80 سم بسعر 199 بدلًا من 249.75 ريال.

خصم على طاولة قهوة 42×45×90 سم بسعر 99 بدلًا من 149.75 ريال.

طاولة قهوة مع رف باللون الأسود بسعر 149 بدلًا من 219.75 ريال.

كرسي استرخاء ساكو

يعد خيار كرسي الاسترخاء من أفضل الخيارات العملية والذكية المريحة عند اختيار قطع الاثاث الداخلي وكيفية تصميمها، فهو يتناسب مع كافة الأعمار إلأى جانب تصميماته الفريدة والراقية التي تجعل من وقت الجلوس متعة للاسترخاء، فقد صممت كراسي الاسترخاء والكراسي الهزازة لتكون قابلة للطي والتعديل بما يتناسب مع وضعية جلوس المستخدم.