شوف عروض العثيم شهر رمضان خصومات وتخفيضات تصل ل 70% مهرجان التخفيضات

شركة العثيم تكون من الشركات المساهمة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تكون من أقوى وأكبر السلاسل التي تتواجد في السعودية، وكذلك فالسوق يكون متواجد بالمنزلة والترتيب رقم اثنان من الأسواق المالية والمركزية من جهة المبيعات المتواجدة بترتيبها ومنزلتها بعد هايبر بنده وهو من ضمن الأسواق التابعة لمجموعات صافولا، وأيضًا فإن المجلة التي تدعى فوربس المتواجدة في أمريكا التي تعتبر من المجلات الشهيرة قد صنفت هذا السوق بسنة 2016 بأنه من الشركات والأسواق القوية والكبيرة في المملكة.

عروض العثيم شهر رمضان

سوق العثيم يكون سوق متواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر قد عمل على عرض وتقديم أكبر الخصومات القوية والعروض المتميزة في السوق الذي يقوم بتوفيرها بشكل أسبوعي أو يومي، كما أن تلك العروض والخصومات التي تقدم وتعرض عن طريق سوق العثيم تتواجد بسعر يناسب ويلائم كل مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الخصومات والعروض متواجدة على كل سلعة ومنتج غذائي وغير غذائي.

عروض العثيم المملكة العربية

الزبدة من النوع لورياك رذاذ للطبخ مقدار 200 مل يكون سعرها 13.95 ريال سعودي.

المكدوس السوري الهالي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 17.95 ريال سعودي.

سعر العلبة من اللبنة فيرست تشويس يكون 47.50 ريال سعودي.

الحلاوة الجستنية الشعر السادة مقدار كيلو جرام سعرها يكون 15.50 ريال سعودي.

نكتار نادك توت المشكل والفواكه مقدار 1.5 لتر يكون بسعر 7.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم