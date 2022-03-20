نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 21 مارس 2022 مهرجان الخضار والفواكه الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من افضل العروض في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد بنده حيث أن هناك إقبال كبير وغير مسبوق تقريبا في الفترة الأخيرة علي عروضها الأسبوعية وعرضها الخاص الذي يشتمل علي جميع ما يحتاجه كل فرد من مستلزمات وسلع غذائية طازجه حيث تقدم عروض العثيم أجود وافضل أنواع الأدوات والمواد الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم واسماك بخصومات تصل الي 50% لعملائها كي يستفيدوا من جميع المنتجات التي توجد داخل كل عرض.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تضم عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين جميع ما يبحث عليه المواطنين عبر محرك البحث حيث ان هناك عمليات بحث غير مسبوقه من الأشخاص في مختلف المدن لمعرفه العروض والاستفادة بالخصومات المقدمة لارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة لذالك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال مجله العروض التي تحتوي علي جميع المنتجات والسلع الغذائية كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها قبل انتهاء العرض الذي يسري ليوم واحد فقط.

مجله عروض العثيم الطازج

تحتوي مجله عروض العثيم علي جميع أنواع المعلبات الغذائية الهامة لكل فرد حيث تقدم جميع أنواع المشروبات الغذائية الطازجة حيث تحتوي علي جميع أنواع العصائر المشكلة والمتنوعة وجبن المراعي شيدر علب بسعر 17.95 ريال سعودي وأيضا هيل زدني بسعر 29.95 ريال سعودي كما تحتوي علي قهوه عربي بسعر 37.95 ريال سعودي وجبن المراعي سويسري بسعر 12.95 ريال سعودي فقط وعدس احمر مجروش بسعر 8.95 ريال سعودي.

كما تضم عروض العثيم اليوم جميع أنواع اللحم الطازج والمجمد في مجلتها وعرضها حيث تحتوي علي لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي وأيضا لحم شياه نعيمي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي والدواجن الطازجة حيث تقدم صدور الدجاج بسعر 16.95 ريال سعودي وجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي لا غني عنها في أي منزل كالميكرويف بسعر 199 ريال ومقلاه بسعر 95 ريال وخلاط دوناتس كهربائي بسعر 89 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم الطازج جميع الخضروات الفريش والطازجة حيث تحتوي علي الكمثري والجزر والكوسه الخضراء بسعر 2.95 ريال سعودي وأيضا طماطم بسعر 3.95 ريال سعودي كل هذا تقدمه أسواق عبد لله العثيم في يوم الاثنين فقط لعملائها في مختلف المدن.