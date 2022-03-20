ترويقة رمضان.. تنظيف الشيش والشبابيك بشكل احترافي بكل سهولة وبدون تعب وبدون تكاليف واتحدى الكسل

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عمر شويل - جدة ترويقة رمضان.. تنظيف الشيش والشبابيك ، يتراكم الكثير من الأتربة على الشيش والشبابيك نظراً لتقلبات الجو والعواصف الترابية والأمطار والرياح، مما يجعل عملية تنظيفه شاقة ومرهقة حتى إذا تم تنظيفه بشكل دوري فمن الصعب أن تتخلصين من الأتربة بالقدر المطلوب.

فإذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل طرق لتنظيف شبابيك المنزل والشيش عليك بأن تقومين بمتابعتنا لكي تتعرفين بشكل أفضل على طرق تنظيف الشيش والشبابيك الذي تكون من المهام الصعبة والشاقة.

ترويقة رمضان.. تنظيف الشيش والشبابيك

يوجد طرق عدة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيف الشيش والشبابيك يمكن لكل السيدات الاعتماد عليها دون الحاجة للتفكير ومنها الآتي:

طريقة الماء والملح والخل

تعتبر واحدة من الطرق السهلة والبسيطة التي تستخدم في تنظيف الشبابيك والشيش وهي من الطرق الذي تعطي نتائج فعالة ومهمة جداً ويتم استخدامها بطريقة بسيطة جداً كالتالي:

المكونات:

2/1 كوب خل أبيض.

4/1 كوب كلور.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 كوب مسحوق تنظيف الأطباق الجل.

فرشاة ناعمة.

وعاء ماء.

خطوات التحضير:

في البداية يجب أن يتم التخلص من الأتربة بواسطة فرشاة.

بعدها يتم خلط الخل والكلور مع مسحوق غسيل الأطباق وضعيهم في وعاء الماء الدافئ.

ثم يتم غسيل الشيش والشبابيك بالخليط وعليك التأكد من أنها أصبحت نظيفة تماماً.

ثم عليك باستعمال قطعة نظيفة من القماش ليتم تجفيف الشبابيك بها.

نصائح يمكن اتباعها عند تنظيف الشيش والشبابيك

هناك بعض النصائح الذي يمكن أن تتبعيها للحصول على شبابيك نظيفة تماماً ومنها: