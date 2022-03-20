نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 21 مارس 2022 مهرجان الطازج تخفيضات شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم الاثنين والتي تحتوي علي جميع المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية الطازجة من فواكه وخضروات ولحوم بخصومات تصل إلى 50% في جميع متاجر وأسواق وعبد لله العثيم لذالك هناك إقبال كبير من الأشخاص للاستفادة من هذا العر المقدم في كل يوم اثنين من كل أسبوع بمناسبه اقتراب شهر رمضان عروض العثيم غير لذالك سارعوا في الاستفادة من تلك التخفيضات والخصومات التي لا تقبل المنافسة والتي تستمر لفتره محدوده ولمده يوم واحد فقط.

عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الفواكه حيث تضم الكمثري والمانجو والتين والتفاح والعنب والليمون والخضروات كالجزر والخيار والخس واللوبيا الخضراء والعديد من الخضروات الفاخري واللحوم الطازجة وأيضا المجمدة والأسماك والتي سوف نعرضها لكم من خلال مجله العروض كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا من هذه التخفيضات التي لا تقبل المنافسة علي الإطلاق التي يقدما عبد لله العثيم في متاجره وأسواقه في جميع مدن المملكة العربية السعودية جده والرياض ومكه بالتحديد.

مجله عروض العثيم الطازج

تقدم أسواق عبدلله العثيم في مهرجان الطازج من خلال عروض العثيم الذي يقدم في واحد في كل أسبوع والذي يتيح الخيار الطازج وأيضا البطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي وايضا البرتقال وبصل احمر بسعر 4.95 ريال سعودي فقط لجميع عملائها تحت شعار كيلو عليك وكيلو علينا كما تشمل أيضا الموز بسعر 4.95 ريال سعودي وكذالك اليوسفي بسعر 3.95 ريال سعودي كما تضم العنب والأناناس بسعر 7.95 ريال سعودي.

وتقدم أيضا عروض العثيم الاثنين الكزبرة وأيضا الجرجير الأخضر الطازج والنعناع وجميع أنواع التمر السكري بسعر 5.95 ريال سعودي فقط ولفتره محدوده كما تقدم أسواق العثيم جميع أنواع الألبان ومشتقاتها أيضا والجبن البيعي خالي الدسم حيث تقدم جبن انكور فيتا قطعه وعليها قطعه مجانيه بسعر 18.95 ريال سعودي وقشطه هالي بسعر 12.95 ريال سعودي وأيضا لبنه فيرست وحلاوة طحينيه وزيتون اسود بسعر 21.95 ريال سعودي.

كما تحتوي مجله عروض العثيم ليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 جميع أنواع الحلويات والمكسرات والبسكويت حيث تقدم زود كريم دونات شوكلاته بسعر 9.95 ريال سعودي ومعمول بالتمر بسعر 34.95 ريال سعودي ولقمه القاضي وأيضا زود كرواسون جبن بيضاء وكيكه وبسكويت بالتمر الفاخر.