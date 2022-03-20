نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار عروض جرير ايفون 13 بالسعات المختلفة لشهر مارس في المقال التالي
عروض جرير ايفون مارس 2022 لعيد الأم، تقدم jarir bookstore مكتبة جرير خلال شهر مارس من كل عام عروض بمناسبة عيد الأم وتكون العروض مليئة بالمفاجآت والتخفيضات، ولذلك مجموعة من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن العروض الخاصة بمكتبات جرير لهذا العام وما هي المنتجات التي ستكون ضمن عروض هذه السنة، ولذلك خلال هذا المقال سأتحدث معكم عن عروض جرير خلال شهر مارس 2022 لعيد الأم.
أقوى عروض جرير ايفون 13 الجريئة.. امتيازات في الألوان والتقسيط والأسعار
مكتبة جرير اون لاين
داخل مكتبات جرير يكون هناك نظامان من البيع النوع الأول هو البيع بالتجزئة والنوع الآخر يكون البيع بالجملة يكون عن طريق الفرع الخاص بمكتبات جرير في أنحاء المملكة العربية السعودية، والبيع بالتجزئة يكون عن طريق الموقع الإلكتروني مكتبة جرير على الانترنت والبيع بالطريقتين تكون أسعاره جيدة للغاية ومنافسة لكافة الأماكن الأخرى وهذا ما يجعل عدد كبير من المواطنين يفضلون مكتبات جرير
عروض أسعار الجوالات في جرير بالسعودية لشهر مارس وعروض عيد الأم
تقدم مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض بمناسبة عيد ست الحبايب، وخلال هذه العروض ستكون هناك تخفيضات على الهواتف المحمولة تتمثل تلك التخفيضات فيما يلي:
- عروض الجوالات في جرير آبل آيفون 6 إس بلس سعة 64 جيجابايت بسعر 1539 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير أبل 5 إس آيفون سعة 32 جيجابايت بسعر 1263.85 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير آبل آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت بسعر 4899 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير آبل آيفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجابايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير آبل آيفون 11 برو سعة 256 جيجابايت بسعر 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات آبل آيفون 12 سعة 256 جيجابايت بسعر 3899 ريال سعودي.
- كود خصم جرير آبل آيفون 12 ميني سعة 128 جيجابايت بسعر 2829 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم آبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت بسعر 2899 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير آبل آيفون 11 سعة 256 بسعر 3499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير آبل آيفون 8 سعة 256 بسعر 4138 ريال سعودي.
- عرض جرير أبل آيفون 6 بلس سعة 128 بسعر 3679 ريال سعودي.
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