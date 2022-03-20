شوف عروض التوفير من شهر مارس على مستلزمات رمضان من أسواق لولو الشرقية

أسواق لولو الشرقية تقدم هذا الأسبوع عروض التوفير من شهر مارس على مستلزمات رمضان حيث تقدم عرض خاص ولمدة أربع أيام على الأسماك الطازجة المتنوعة يتوافر بجميع الفروع يومياً أكثر من 70 نوع مختلف، ويتوافر أيضاً عرض لمدة أربع أيام على اللحوم، تحتفل بحلول شهر رمضان وتقدم تشكيلة متنوعه من اليامي والتمر والمكسرات بأقوي الخصومات.

عروض التوفير من شهر مارس على مستلزمات رمضان من أسواق لولو الشرقية

جهزي أحتياجات الشهر الكريم وأحتياجتكم الأسبوعية من البقالة والسلع التمونية من أقوي العروض الحصرية، متوفر عروض أخرى بالمجلة تناسب ميزانية الجميع تسوقوا عبر فروعها أو موقعها الإلكتروني، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية.

تشكيلة متنوعة من القهوة العربي والقهوة سريعة الذوبان

قهوة سريعة الذوبان من دافيدوف متنوعة بوزن 100 جرام، بسعر 21.95 بدلاً من 31.10 ريال وفري 9.15 ريال.

كوفيك قهوة مختصة كوستاريكا، إثيوبيا / كولومبيا، 5 أظرف، بوزن الكيس 12 جرام، بسعر 3.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال وفر 1.00 ريال.

برطمان نسكافية كلاسيك قهوة سريعة الذوبان، بوزن 100 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال وفر 4.00 ريال.

علبة كيف المسافر قهوة عربية، 10 أظرف، بوزن 300 جرام للظروف، بسعر 45.95 ريال بدلاً من 62.15 ريال وفر 16.20 ريال.

تشكيلة متنوعة بأفضل عروض التمر والمكسرات

الهدى كيس تمور صفعي درجة أولي، الوزن 1 كيلو بسعر 18.95 ريال بدلاً من 38.30 ريال وفر 19.55 ريال.

الهدى كيس الأخلاص الأحساء الوزن 900 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال وفر 7.55 ريال.

زمانتا تمر سكرى الوزن 1 كيلو، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 24.20 ريال وفر 14.25 ريال.

الهدى تمور صفاوي المدينة1 كيلو، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 42.90 ريال وفر 22.95 ريال.

الهدى تمور الأخلاص الأحساء وزن 450 جرام، بسعر 4.95 ريال بدلاً من 9.35 ريال وفر 4.40 ريال.

زمانتا تمر ميروم × 2 عبوة، وزن العبوة 400 جرام، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 49.50 ريال وفر 22.55 ريال.

الهدى تمور عجوة المدينة، 1 كيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 66.00 ريال وفر41.05 ريال.