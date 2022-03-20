نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مستلزمات رمضان من اللولو ماركت في المنطقة الشرقية في المقال التالي

مستلزمات رمضان من اللولو، انتصف شهر شعبان وبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم وكذلك الاستعداد من الآن لاحتياجات الشهر من طعام وشراب سواء للأسرة أو لأسر أخرى تدخل داخل دائرة إهتماماتنا، بمعنى أن الكثير من الناس يبدأ في شراء خزين الشهر من الآن لأنه لم يعد سوى القليل على استقباله، ويتهادى الناس أحيانًا بمثل تلك المنتجات بالأخص لو إلى الأبناء أو لبعض الأسر التي نشعر بأنهم في احتياج، وللتسهيل علينا في شراء الخزين سواء لبيوتنا أو للتهادي أو التصدق يقم لولو ماركت في المنطقة الشرقية صندوق به كمية من المنتجات ب99 ريال سعودي، وآخر بسعر 199 ريال سعودي تعرف معنا على مكونات كل صندوق لتستطيع تحديد المناسب لك. مكونات صندوق مستلزمات رمضان من اللولو الصندوق الأول المكون من مستلزمات رمضان سعره 99 ريال سعودي وإليكم مكونات الصندوق.

أرز أبيض بسمتي هندي الحبة الطويلة من أبو علي وزن 5 كيلو جرام.

500 جرام شوفان من كويكر.

500 مل بيتوتي خليط زيت زيتون بكر ممتاز.

شراب مركز بنكهة التوت المنعش من تونو حجم 710 مل.

كيلو من طحين المطاحن الكويتية.

300 جرام حليب مجفف من أنكور وزن 300 جرام.

شاي ربيع اكسبريس 100 كيس.

مكرونة متنوعة من قودي 2 كيس وزن الكيس 450 جرام.

1.5 لتر من زيت دوار الشمس هالة.

4 حبات وزن 71 جرام الواحد من كريم كراميل فوستر كلاركس.

900 جرام تمر الهدى خلاص الإحساء. مكونات الصندوق بسعر 199 ريال صندوق مستلزمات رمضان من اللولو ماركت في المنطقة الشرقية المقدم بسعر 199 ريال سعودي مكون من الآتي.

10 كيلو أرز تاج الهند بسمتي هندي.

لتر زيت زيتون بكر ممتاز من كاستيزو.

3 أكياس من المكرونة المتنوعة من قودي وزن الكيس 450 جرام.

علبة شاي ربيع اكسبريس مكونة من 100 كيس.

3 لتر من زيت دوار الشمس أبو زهرة.

3 كيلو من طحين المطاحن الكويتية ثلاثة أكياس كل كيس كيلو.

شراب مركز بالتوت المنعش من من تونو وزن 710 مل.

شوفان من كويكر وزن 500 جرام.

3 أكياس من سكر الأسرة الناعم وزن الكيس كيلو جرام.

900 جرام تمر خلاص الأحساء من الهدى.

خليط من فطائر البانكيك مع زبدة الحليب 32 أونصة من بيتي. عمر شويل - جدة مستلزمات رمضان من اللولو ماركت في المنطقة الشرقية - ثقفني

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