نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضيرات رمضان السهلة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحضيرات رمضان السهلة في البيت من أكثر الحاجات اللى بتاخد وقت كبير من ست البيت. لذلك إحنا قررنا في المقال الصغير دا اننا نقدم لكِ أسرع وأسهل تحضيرات لرمضان. وبالتالي هنقدم لكِ تحضيرات الثلاجة، والديب فريزر، وتجهيز البيت. ومن جانب آخر، هنقدم لكِ ازاي تنظمي وقتك في رمضان علشان يكون معاكي أكبر وقت للعبادة في الشهر الكريم. تابعينا و جربي الطرق و مستنيين تعليقك.

تحضيرات رمضان السهلة في البيت

أولا في أكثر من تحضيرات ممكن نعملها علشان رمضان، ولكن يفضل نبدأ بتحضيرات البيت نفسه، يعنى على سبيل المثال:

لابد أن البيت يكون نظيف جداً، بمعني أن المفارش تتغير، وتضعي مكانها مفروشات رمضان في الغرف كلها.

وبالتالي مش هننسى غرفة الصالون علشان العزومات والضيوف، ودي هتحتاج زينة لرمضان شكلها رقيق وبتضيف بهجة للمكان.

كما هنغسل السجاد والستائر، و هنفرش مكانها ستائر رمضان لو متوفر، أو هنعلق نفس الستائر مع زينة خفيفة.

ومن جانب آخر، هنجهز كل كوبايات وأطباق رمضان، علشان نستخدمها وقت الإفطار والسحور.

تجهيزات الثلاجة والديب فريزر لرمضان

من أهم تحضيرات رمضان السهلة في البيت هي تجهيزات الثلاجة، عشان نفرز الخضروات والفاكهة واللحوم. وبالتالي هنوفر وقت كتير في رمضان خصوصاً لو كنتِ بتعملي و بتخرجي كل يوم، يعني على سبيل المثال:

هنشتري كمية اللحوم اللي هتحتاجيها في رمضان، ونقسمها إلى أكياس، بحيث يكون كل كيس بحجم الوجبة الواحدة. وذلك منعاً للهدر.

على نفس السياق، يتم تفريز اللحوم البيضاء، زي الفراخ، والحمام، والبط، والأرانب، والديك الرومي. ولكن الأفضل يكونوا منقوعين في تتبيلة خاصة بيهم حيث تخرج على الفرن على طول.

بالنسبة للحلويات، يمكن كل يومين تعملى صنف واحد بس، ولما يخلص اعملي غيره، و دا يفضل أنه يكون طازج، مثل القطايف والكنافة.

الجدير بالذكر، ولازم نأكد على أننا منشترتش حاجة احنا مش بنستخدمها لمجرد أن الناس بتعمل كدا. على سبيل المثال، لو مش بتستخدمى مكسرات متشتريش مكسرات، وهكذا.

هنحضر ايه على الفطار بكرا؟

تحضيرات رمضان السهلة في البيت بتبقي صعبة وقت ما تسألي الأولاد “هنحضر ايه على الفطار بكرا؟”. ولكن ممكن تعملي منيو بسيط من أكثر الأكلات اللى الأولاد بيحبوها، خصوصاً أن هيبقي في امتحانات ومدارس. ولكن هناك بعض أساسيات هنمشي عليها في كل وجبة فطار وسحور، على سبيل المثال:

الخشاف (تمر في الحليب)، شوربة، خضار سوتيه، بروتين في الإفطار.

أما في السحور، زبادي وعصير فريش من غير سكر، وكوباية لبن ساقع أو مشروب يحتوي على اللبن، أو الرايب.

تجهيز شنط رمضان

تحضيرات رمضان السهلة في البيت بتبقى أحلى لما بنحضر شنط رمضان، ومن أهم تحضيرات الشنط كل من التالي:

كيلو أرز عادي أو بسمتي (ويفضل نسأل اللى هنوديله الشنطة لو نعرفه)

إزازة زيت

بالإضافة إلى 3 كيلو سكر، و كيسين مكرونة.

أكياس توابل صغيرة.

إلى جانب علبة سمنة متوسطة الحجم.

كل سنة وانتوا طيبين وكل تحضيرات رمضان السهلة في البيت تعدي عليكوا وعلى كل اللى بتحبهم بالخير والصحة والسلام.