نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تخزين الفواكه بالمنزل وتفريزها لشهر رمضان المبارك وأهم نصائح التخزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تخزين الفواكه بالمنزل، تعتبر حفظ الفواكه بالمنزل من أهم أعمال التدبير المنزلي وذلك لأنها توفر الوقت والجهد على ربة المنزل وتهتم الأمهات بالبحث عن طرق تخزين الفواكه والخضروات خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتحفظ الفواكه نظيفة ومقطعة وجاهزة على الاستخدام الفوري، وفيما يلي نستعرض طرق حفظ الفواكه بالفريزر، مع الحفاظ على لونها وطعمها المميز.

طرق تخزين الفواكه بالمنزل وتفريزها لشهر رمضان

من أهم أساسيات السفرة الرمضانية هي العصائر التي تقدم قبل الإفطار ومن المعروف إن الناس تفضل عصير الخروب أو السوبيا.

ولكن هناك أيضا من يفضل العصائر الطبيعية المعدة من الفواكه الطبيعية لذلك إليكِ طرق حفظ الفواكه بالسطور القادمة.

وسنقوم بعرض لكم كيفية حفظ الخضروات بمقال آخر.

طريقة تخزين البرتقال

هناك طرق كثيرة لتخزين البرتقال وحفظه وبأساليب سهلة وبسيطة وذلك لأنه من الفواكه التي لا تفسد سريعا وهو من الحمضيات لذا تتمكن من حفظ طعمها لفترة طويلة،وللبرتقال أكثر من نوع مثل البرتقال أبو سرة، والبرتقال البلدي، والبرتقال السكري.

ويمكن حفظ البرتقال بالثلاجة والفريزر وخطوات الحفظ كما يلي.

طريقة حفظ البرتقال بالثلاجة

من الممكن حفظ البرتقال بدرج الثلاجة وذلك مع تغليف كل برتقالة بورق المطبخ أو المناديل ويحفظ بتلك الطريقة لمدة أسبوع.

يقشر البرتقال ويقسم لأربع قطع ويوضع بعبوة بلاستيكية محكمة الغلق ويرش بالسكر وقليل من الماء.

طريقة حفظ البرتقال في الفريزر

يقشر البرتقال وتقسم كل برتقالة لأربع أجزاء.

نزيل البذر والقشر الأبيض الداخلي بقدر الإمكان.

نضع البرتقال المقسم بأكياس التغليف ويفرغ من الهواء باستخدام شفاط بلاستيكي.

نضع الأكياس بالفريزر بعد غلقها بإحكام.

نخرج البرتقال عند الاستعمال بالكمية المرغوب فيها فقط وتترك بدرجة حرارة الغرفة لتفك.

فوائد البرتقال للصحة العامة والجسم